J&J présente des résultats positifs pour Tremfya en rectocolite hémorragique

Johnson & Johnson annonce des résultats positifs à 48 semaines issus d'une étude de phase III évaluant Tremfya (guselkumab) en traitement entièrement sous-cutané chez les adultes atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère. Les patients ont atteint des taux de rémission clinique de 36,7% et de rémission endoscopique de 25,9%.



Les bénéfices ont été observés aussi bien chez les patients naïfs que réfractaires aux thérapies biologiques ou inhibiteurs de JAK, avec une tolérance conforme au profil de sécurité établi.



Selon le Pr Silvio Danese (Université Vita-Salute San Raffaele, Milan), la possibilité d'un traitement d'induction sous-cutané 'offre la flexibilité d'une administration à domicile sans compromettre l'efficacité'.



Tremfya devient ainsi le premier et seul inhibiteur d'IL-23 à démontrer des résultats cliniques et endoscopiques durables sur un an avec un schéma entièrement sous-cutané, récemment approuvé par la FDA pour la rectocolite hémorragique