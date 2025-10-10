J&J propose un registre mondial sur les arythmies ventriculaires

Johnson & Johnson MedTech annonce le lancement du registre CORE-VA (Collaborative Outcomes Registry for Evidence in Ventricular Arrhythmias), en partenariat avec Heart Rhythm Clinical and Research Solutions.



Présenté au symposium international sur les arythmies ventriculaires à Philadelphie, ce registre multicentrique vise à recueillir des données réelles sur les pratiques et résultats de l'ablation de la tachycardie ventriculaire.



Selon Francis E. Marchlinski, directeur de l'électrophysiologie à l'Université de Pennsylvanie, cette initiative aidera à 'simplifier les procédures et améliorer les résultats pour les patients'.



Pour Jennifer Currin, vice-présidente des affaires scientifiques, CORE-VA renforcera la base de preuves cliniques et guidera les futures pratiques en électrophysiologie.