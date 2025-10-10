J&J propose un registre mondial sur les arythmies ventriculaires
Publié le 10/10/2025 à 14:36
Présenté au symposium international sur les arythmies ventriculaires à Philadelphie, ce registre multicentrique vise à recueillir des données réelles sur les pratiques et résultats de l'ablation de la tachycardie ventriculaire.
Selon Francis E. Marchlinski, directeur de l'électrophysiologie à l'Université de Pennsylvanie, cette initiative aidera à 'simplifier les procédures et améliorer les résultats pour les patients'.
Pour Jennifer Currin, vice-présidente des affaires scientifiques, CORE-VA renforcera la base de preuves cliniques et guidera les futures pratiques en électrophysiologie.