J&J publie des résultats mitigés, le titre attendu en baisse
Le groupe pharmaceutique a publié des résultats trimestriels contrastés, marqués par un résultat net quasi stable, inférieur aux attentes, tandis que le chiffre d'affaires fait mieux que le consensus. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions pour 2026, ce qui n'empêche pas le titre d'être attendu en baisse de plus de 1% à l'ouverture de Wall Street.
Johnson & Johnson a enregistré un résultat net publié de 5,53 MdsUSD au titre du 2e trimestre, en très légère baisse (-0,1% sur un an) mais bien inférieur au consensus S&P qui, plus optimiste, ciblait 5,91 MdsUSD. Par conséquent, le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 2,27 USD, en recul de 0,9%, lui aussi inférieur au consensus (2,43 USD).
En données ajustées, cependant, le résultat net progresse de 5,7% à 7,08 MdsUSD, tandis que le BPA ajusté augmente de 4,7% à 2,90 USD.
De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 25,31 MdsUSD, en hausse de 6,6% en données publiées, surpassant cette fois le consensus (25,06 MdsUSD). Dans le détail, l'activité Innovative Medicine affiche une croissance opérationnelle de 6,8%, tandis que la division MedTech enregistre une progression opérationnelle de 3,6%.
Le free cash flow est estimé à environ 8,7 MdsUSD depuis le début de l'année, contre 6,21 MdsUSD un an plus tôt.
En matière de perspectives, Johnson & Johnson relève ses objectifs pour 2026 : le groupe vise désormais un chiffre d'affaires publié de 101,1 MdsUSD au point médian, soit une croissance de 7,3%, contre 100,8 MdsUSD précédemment. Il relève également son objectif de BPA ajusté à 11,68 USD au point médian, représentant une progression de 8,2%, ainsi que son objectif de BPA opérationnel ajusté à 11,58 USD, en hausse de 7,3%.
"Grâce au relèvement de nos prévisions et à un chiffre d'affaires trimestriel dépassant les 25 milliards de dollars, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de 2026 - soit plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel - pour la première fois en 140 ans d'histoire de l'entreprise", a tenu à souligner le président-directeur général Joaquin Duato.
Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (64,1%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (35,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé.
A fin 2025, Johnson & Johnson dispose de 63 sites de production implantés aux Etats-Unis (22), en Amérique du Nord (7), en Europe (22), en Afrique et Asie-Pacifique (12).
57,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.