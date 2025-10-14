Johnson & Johnson a annoncé mardi avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2025 en dépit de revenus ressortis légèrement inférieurs aux attentes sur le troisième trimestre, une déception qui conduisait le titre à reculer en cotations avant-Bourse.
Le groupe pharmaceutique américain a fait état d'un bénéfice net de 5,15 milliards de dollars pour la période allant de juillet à septembre, à comparer avec un profit de 2,7 milliards de dollars sur la même période de l'exercice 2024.
Sur une base ajustée, son bénéfice par action (BPA) ressort à 2,80 dollars, au-delà du consensus de 2,56 dollars.
Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 7% à 24 milliards de dollars, là où le marché anticipait pas loin de 24,1 milliards.
Le groupe basé dans le New Jersey, qui a annoncé son intention de céder ses métiers orthopédiques afin de se concentrer sur l'oncologie, l'immunologie, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires, la chirurgie et la vue, a revu à la hausse son objectif de C.A. annuel, désormais attendu entre 93,5 et 93,9 milliards de dollars contre 93,2-93,6 milliards auparavant.
S'il se dit à l'aube d'une nouvelle phase d'accélération de sa croissance avec son profil recentré, J&J a toutefois maintenu sa prévision d'un BPA allant de 10,8 à 10,9 dollars pour l'ensemble de l'exercice.
Le titre cédait 0,7% mardi matin dans les transactions électroniques, à un peu plus d'une heure de l'ouverture de Wall Street.
Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (64,1%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (35,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé.
A fin 2024, Johnson & Johnson dispose de 64 sites de production implantés aux Etats-Unis (23), en Amérique du Nord (7), en Europe (21), en Afrique et Asie-Pacifique (13).
56,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.