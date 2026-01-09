J&J signe un accord avec le gouvernement américain pour améliorer l'accès aux médicaments

Johnson & Johnson a annoncé avoir conclu un accord avec l'administration Trump afin d'améliorer l'accès aux médicaments et de réduire les coûts pour des millions de patients américains.



Cet accord répond aux demandes formulées par le président Trump à l'industrie et prévoit une exemption des droits de douane pour les produits pharmaceutiques de la Société.



Le groupe mettra en particulier à disposition une plateforme destinée directement aux patients, qui permettra à des millions de patients américains d'acheter des médicaments Johnson & Johnson à des prix considérablement réduits.



Johnson & Johnson continue également de réaliser son investissement annoncé précédemment de 55 milliards de dollars pour soutenir la fabrication, la recherche et le développement, ainsi que les investissements technologiques aux États-Unis d'ici début 2029.



Au cours des dix derniers mois seulement, la société a lancé des investissements de plusieurs milliards de dollars dans la fabrication aux États-Unis.



" Je suis fier que Johnson & Johnson réponde à l'appel du président Trump visant à réduire le prix des médicaments pour les Américains ordinaires tout en conservant notre rôle dans l'amélioration et le sauvetage de vies et en veillant à ce que les États-Unis continuent d'être à la pointe de l'innovation mondiale en matière de soins de santé. " a déclaré Joaquin Duato, président-directeur général de Johnson & Johnson.