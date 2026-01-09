J&J signe un accord avec le gouvernement américain pour améliorer l'accès aux médicaments
Publié le 09/01/2026 à 12:33
Cet accord répond aux demandes formulées par le président Trump à l'industrie et prévoit une exemption des droits de douane pour les produits pharmaceutiques de la Société.
Le groupe mettra en particulier à disposition une plateforme destinée directement aux patients, qui permettra à des millions de patients américains d'acheter des médicaments Johnson & Johnson à des prix considérablement réduits.
Johnson & Johnson continue également de réaliser son investissement annoncé précédemment de 55 milliards de dollars pour soutenir la fabrication, la recherche et le développement, ainsi que les investissements technologiques aux États-Unis d'ici début 2029.
Au cours des dix derniers mois seulement, la société a lancé des investissements de plusieurs milliards de dollars dans la fabrication aux États-Unis.
" Je suis fier que Johnson & Johnson réponde à l'appel du président Trump visant à réduire le prix des médicaments pour les Américains ordinaires tout en conservant notre rôle dans l'amélioration et le sauvetage de vies et en veillant à ce que les États-Unis continuent d'être à la pointe de l'innovation mondiale en matière de soins de santé. " a déclaré Joaquin Duato, président-directeur général de Johnson & Johnson.