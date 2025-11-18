Le cours du titre du confiseur américain - entre autres propriétaire des marques SuperPretzel, Dippin' Dots et Philly Swirl - est retombé au niveau qu'il occupait il y a douze ans.

J&J Snack Foods reportait hier ses résultats annuels. Si en douze ans le chiffre d'affaires a doublé, le résultat d'exploitation, lui, n'a fait que du surplace sur la période ; ajusté pour l'inflation, c'est à une érosion critique de sa profitabilité que le groupe fait face.

C'est que celui-ci affronte une sévère compression de marges, victime de l'inflation d'un côté, et d'une incapacité chronique à augmenter ses prix de vente de l'autre. Heureusement, l'intensité capitalistique de son activité demeure elle bien sous contrôle.

L'autre faiblesse structurelle du groupe a été le piètre rendement sur ses opérations de croissance externe. Entre 2013 et 2025, 350 millions de dollars ont été investis en acquisitions, pour l'instant sans justifier d'aucune création de valeur.

L'absence de croissance des profits n'a pas empêché la distribution de dividendes de tripler sur la période - distribution qui reste d'ailleurs bien couverte par le cash flow libre. Mais le rendement sur dividende actuel de seulement 2,7% ne suffira pas à rendre cette seule caractéristique attractive.

La valeur d'entreprise de 1,7 milliard de dollars représente un multiple de x17 le cash flow libre réalisé cette année, soit un multiple guère toujours élevé au regard de la piètre performance économique, même après la dégringolade du cours de bourse.

En multiple d'EBITDA, la valorisation évolue dans la moyenne des transactions sur le marché privé. Rien de particulièrement tentant de ce côté-là non plus donc. A cet égard, ce commentaire de résultats s'inscrit dans la droite lignée du précédent, publié à l'an dernier à la même époque. Voir J&J Snack Foods : Réajustement des attentes.

J&J Snack Foods conserve heureusement un bilan solide, avec une dette nette qui représente moins d'une année de profit d'exploitation après amortissements.