J&J souhaite séparer ses activités d'orthopédie

Johnson & Johnson a annoncé son intention de séparer ses activités d'orthopédie afin d'améliorer l'orientation stratégique et opérationnelle de chaque entreprise.



La transaction établirait une entreprise d'orthopédie autonome, opérant sous le nom de DePuy Synthes, qui serait la société la plus importante et la plus complète axée sur l'orthopédie, avec des positions de leader sur le marché dans les principales catégories.



' Cette transaction permet à Johnson & Johnson de renforcer davantage son orientation et ses investissements dans des domaines à plus forte croissance où nous pouvons étendre et améliorer de manière significative la vie des patients ', a déclaré Joaquin Duato, président du conseil et chef de la direction de Johnson & Johnson.



' Nous sommes convaincus que notre activité Orthopédie sera mieux positionnée pour améliorer la croissance du chiffre d'affaires et les marges d'exploitation en tant qu'entreprise autonome'.