J&J : un traitement approuvé par la FDA pour le cancer de la vessie

Johnson & Johnson a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé INLEXZO TM (système intravésical de gemcitabine), pour traiter les patients atteints de certains types de cancer de la vessie.



INLEXZO TM est conçu pour les patients qui souhaitent préserver leur vessie et est le premier et le seul système de libération intravésicale de médicaments (iDRS) à fournir une administration locale prolongée d'un médicament anticancéreux dans la vessie précise le groupe.



L'approbation fait suite aux données de l'étude clinique ouverte de phase 2b. Les résultats montrent que 82 % des patients atteints d'un NMIBC non répondant au BCG traités par INLEXZO ont obtenu une réponse complète (RC), ce qui signifie qu'aucun signe de cancer n'a été détecté après le traitement (intervalle de confiance [IC] à 95 %.



' Dans un domaine qui a connu peu de progrès depuis plus de 40 ans, INLEXZO offre une innovation révolutionnaire unique en son genre avec un avenir prometteur. ' a déclaré Jennifer Taubert, vice-présidente exécutive, présidente mondiale, Médecine innovante, Johnson & Johnson.