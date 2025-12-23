J&J va faire appel d'une condamnation à 1,5 milliard de dollars dans le dossier du talc
Johnson & Johnson a annoncé mardi son intention de faire appel d'une décision de justice l'ayant condamné à verser plus de 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts à une plaignante qui affirmait que l'utilisation de ses produits pour bébé à base de talc étaient à l'origine de son cancer.
Un tribunal de Baltimore a donné raison hier à Cherie Craft, une plaignante qui accusait le géant pharmaceutique américain d'avoir provoqué son mésothéliome péritonéal suite à une exposition à de l'amiante contenue dans la poudre Johnson's Baby Powder, un diagnostic qui avait été posé en janvier 2024.
Dans un bref communiqué, J&J fait part de son intention de faire appel de ce verdict qu'il qualifie d'"inacceptable" et de "manifestement inconstitutionnel", rappelant que cette émission n'a fait que reprendre des erreurs grossières commises par le tribunal de première instance.
Le groupe américain fait valoir que le verdict s'inscrit en porte-à-faux avec la grande majorité des autres affaires concernant la poudre de talc, dans lesquelles la justice lui avait donné raison, ce qui le conduit à anticiper une annulation en appel.
"Ces procès reposent sur des "pseudo-sciences" réfutées par des décennies d'études scientifiques ayant démontré que le talc Johnson's Baby Powder était sûr, qu'il ne contenait pas d'amiante et qu'il ne provoquait pas de cancer", souligne-t-il.
A la Bourse de New York, l'action Johnson & Johnson cédait 0,5% mardi matin dans les premiers échanges, mais affiche encore un gain de plus de 43% cette année, à comparer avec une hausse de 21% pour l'indice S&P 500.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (64,1%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (35,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé.
A fin 2024, Johnson & Johnson dispose de 64 sites de production implantés aux Etats-Unis (23), en Amérique du Nord (7), en Europe (21), en Afrique et Asie-Pacifique (13).
56,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.