J&J va faire appel d'une condamnation à 1,5 milliard de dollars dans le dossier du talc

Johnson & Johnson a annoncé mardi son intention de faire appel d'une décision de justice l'ayant condamné à verser plus de 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts à une plaignante qui affirmait que l'utilisation de ses produits pour bébé à base de talc étaient à l'origine de son cancer.

Un tribunal de Baltimore a donné raison hier à Cherie Craft, une plaignante qui accusait le géant pharmaceutique américain d'avoir provoqué son mésothéliome péritonéal suite à une exposition à de l'amiante contenue dans la poudre Johnson's Baby Powder, un diagnostic qui avait été posé en janvier 2024.



Dans un bref communiqué, J&J fait part de son intention de faire appel de ce verdict qu'il qualifie d'"inacceptable" et de "manifestement inconstitutionnel", rappelant que cette émission n'a fait que reprendre des erreurs grossières commises par le tribunal de première instance.



Le groupe américain fait valoir que le verdict s'inscrit en porte-à-faux avec la grande majorité des autres affaires concernant la poudre de talc, dans lesquelles la justice lui avait donné raison, ce qui le conduit à anticiper une annulation en appel.



"Ces procès reposent sur des "pseudo-sciences" réfutées par des décennies d'études scientifiques ayant démontré que le talc Johnson's Baby Powder était sûr, qu'il ne contenait pas d'amiante et qu'il ne provoquait pas de cancer", souligne-t-il.



A la Bourse de New York, l'action Johnson & Johnson cédait 0,5% mardi matin dans les premiers échanges, mais affiche encore un gain de plus de 43% cette année, à comparer avec une hausse de 21% pour l'indice S&P 500.



