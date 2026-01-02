J&J va verser un dividende de 1,30 dollar par action en mars
Johnson & Johnson (J&J) annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende en numéraire pour le premier trimestre 2026 de 1,30 dollar par action sur ses actions ordinaires, un montant stable par rapport au précédent.
Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (64,1%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (35,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé.
A fin 2024, Johnson & Johnson dispose de 64 sites de production implantés aux Etats-Unis (23), en Amérique du Nord (7), en Europe (21), en Afrique et Asie-Pacifique (13).
56,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
