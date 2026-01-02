Le dividende sera mis en paiement par le groupe de santé à partir du 10 mars 2026 au profit des actionnaires qui seront enregistrés à la clôture le 24 février.

Pour rappel, Johnson & Johnson avait publié, vers la mi-octobre, un BPA (ajusté d'éléments exceptionnels) de 2,80 dollars au titre de sin 3e trimestre 2025.