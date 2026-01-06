J.P. Morgan Chase dépasse les 5% d'Inventiva

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 décembre, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Inventiva, au résultat d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 10 477 402 actions Inventiva représentant autant de droits de vote, soit 5,48% du capital et 5,14% des droits de vote de cette société biopharmaceutique.