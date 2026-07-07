J.P. Morgan relève sa cible sur Air France-KLM, le titre prend de l'altitude
L'analyste confirme son conseil "surpondérer" sur le titre du transporteur aérien, avec un objectif de cours relevé de 15 à 16 EUR. Le titre réagit favorablement et s'adjuge 3,25% en début d'après-midi.
Selon le broker, cette hausse de cible reflète un relèvement de ses estimations, porté notamment par des coûts du carburant plus faibles. J.P. Morgan anticipe désormais un EBIT 2026 de 1,91 MdEUR, soit environ 23% au-dessus du consensus Bloomberg, et place le titre sous "Positive Catalyst Watch" avant les résultats du deuxième trimestre.
La note souligne également des perspectives de bénéfices supérieures aux attentes au deuxième trimestre, avec un EBIT attendu à 408 MEUR contre 301 MEUR pour le consensus. Le bureau d'études estime que la vigueur des prix sur le réseau long-courrier, soutenue par une demande premium robuste et des capacités contraintes, devrait compenser en partie l'effet des coûts du carburant.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (82,5%) : 76,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2025 ;
- transport de passagers à bas prix (10,4% ; Transavia) : 26,1 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 596 avions (dont 289 détenus en propre et 307 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (268), KLM (188) et Transavia (140).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.