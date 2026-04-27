J.P. Morgan relève sa cible sur STMicroelectronics, mais reste neutre

J.P. Morgan a relevé lundi son objectif de cours sur STMicroelectronics de 38 à 48 euros dans le sillage de la solide performance enregistrée par le fabricant de puces au 1er trimestre tout en maintenant son opinion "neutre" sur le titre dans l'atteinte d'une amélioration des marges, condition sine qua non pour envisager une revalorisation du cours de Bourse de son point de vue.

La banque d'affaires américaine rappelle que le concepteur de semi-conducteurs a signé une dynamique de croissance soutenue sur les trois premiers mois de l'année, portée à la fois par des facteurs cycliques favorables et par le développement de nouveaux relais de croissance.



Sur le plan cyclique, le groupe profite d'une nette amélioration de son activité de microcontrôleurs (MCU), coeur de son portefeuille industriel, alors que la phase de correction des stocks dans le secteur touche à sa fin, ouvrant la voie à une reprise significative en 2026, avec une croissance attendue d'environ 30% cette année dans le métier.



Mais la firme new-yorkaise souligne que la performance la plus notable provient des activités liées aux équipements de communication et aux périphériques informatiques, dont la croissance pourrait atteindre 60% sur un an, sous l'effet de nouveaux contrats dans l'optique avec des acteurs comme AWS, de la montée en puissance des satellites en orbite basse (LEO) et de la demande croissante liée aux applications d'IA.



Si J.P. Morgan note de légères pertes de parts de marché du côté de chez Apple, dont tous les futurs modèles d'iPhone n'intègrent pas ses composants, cet effet est cependant jugé limité au regard de la reprise globale et de la diversification des débouchés de l'entreprise.



Le redressement des marges demeure un enjeu central.



L'établissement financier fait par ailleurs remarquer que STMicroelectronics a enregistré une marge brute de 34,1% au 1er trimestre, légèrement supérieure à la médiane de son objectif annuel (33,7%), ce qui montre que le groupe poursuit ainsi une trajectoire d'amélioration progressive de sa rentabilité.



Selon ses analystes, le retour aux niveaux de marges observés lors du précédent cycle va cependant dépendre de trois facteurs clés : l'achèvement du programme de restructuration, l'évolution du mix produit vers des technologies plus haut de gamme, et la capacité du groupe à maintenir un pouvoir de prix élevé.



Si les deux premiers éléments devraient se concrétiser d'ici à la fin 2027, l'évolution des prix reste, elle, plus incertaine et pourrait être moins favorable que lors du cycle 2020-2022, prévient la banque.



Sur le plan strictement boursier, J.P. Morgan estime que le titre STMicroelectronics devrait continuer à se traiter avec une décote par rapport à ses pairs en raison de la forte cyclicité de ses résultats. Historiquement, le titre se négocie d'ailleurs autour de 16 fois ses bénéfices, contre 19 à 20 fois pour les grands acteurs du secteur, conclut l'institution.