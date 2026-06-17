Jabil relève ses objectifs annuels après un solide 3e trimestre
Jabil dévoile des bénéfices en forte progression au titre du trimestre écoulé, portés par une demande en infrastructures d'IA "extrêmement vigoureuse", ce qui lui permet de rehausser ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours.
En données ajustées (non-GAAP), le groupe spécialisé dans les prestations de sous-traitance électronique et industrielle a réalisé un BPA core en croissance de 24% à 3,16 USD et un profit opérationnel core en hausse de 20% à 504 MUSD, au titre de son 3e trimestre comptable.
À 8,75 MdsUSD, ses revenus se sont accrus de 11,8%, son CEO Mike Dastoor, soulignant une demande en infrastructures d'IA qui demeure "extrêmement vigoureuse", lui permettant d'ailleurs d'afficher "des perspectives de revenus liés à l'IA désormais significativement plus élevées pour l'exercice".
"Parallèlement, nous avons continué d'observer des performances supérieures aux prévisions dans des secteurs de notre portefeuille qui étaient auparavant sous pression, notamment l'automobile et la maison connectée", ajoute le dirigeant.
"Notre modèle diversifié continue de porter ses fruits, nous permettant de soutenir une forte croissance tout en générant des marges plus élevées et un flux de trésorerie disponible important", poursuit Mike Dastoor.
Aussi, le groupe basé en Floride relève ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2026, tablant désormais sur un BPA core de 12,70 USD, ainsi que sur une marge opérationnelle core de 5,8% pour des revenus de 35 MdsUSD, et un free cash-flow ajusté de 1,4 MdUSD ou plus.
"Nous sommes très confiants quant à notre positionnement pour 2027. Nous restons concentrés sur une croissance rentable, une utilisation efficace du capital et la création de valeur à long terme pour nos actionnaires", conclut son CEO.
Jabil Inc. est spécialisé dans les prestations de sous-traitance électronique et industrielle. Le groupe propose des services de conception, d'ingénierie, de production en grandes séries et d'assemblage de systèmes, de composants et de sous-systèmes électroniques et industriels, ainsi que des solutions et des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- infrastructures numériques et intelligentes (41,3%) : solutions intégrées dans les domaines des infrastructures d'intelligence artificielle, du Cloud et des centres de données, des réseaux et des communications, etc. ;
- industries de l'automobile, du transport, de la santé, de l'emballage et de l'énergie renouvelable (39,9%) ;
- produits connectés intelligents et commerce électronique (18,8%) : appareils et systèmes domotiques, solutions matérielles et plateformes pour objets connectés, solutions d'automatisation du commerce électronique et des entrepôts, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (25%), Mexique (19,1%), Chine (14,1%), Malaisie (12,2%) et autres (29,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.