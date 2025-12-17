Le fabricant de composants électroniques Jabil a revu à la hausse ses prévisions pour l’exercice 2026, anticipant un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes du marché. L’annonce, portée par la forte demande liée aux centres de données, a entraîné une progression de plus de 7% de l’action à l'ouverture de Wall Street. Le groupe prévoit désormais des revenus annuels de 32,4 milliards de dollars, contre 31,52 milliards attendus par les analystes, et un bénéfice par action de 11,55 dollars, au-dessus des 11,11 dollars du consensus.

Cette révision s’appuie sur l’accélération des investissements dans les infrastructures numériques, notamment les centres de données, stimulés par les besoins croissants en capacité de calcul liés aux technologies d’intelligence artificielle. Déjà fournisseur pour Apple, Jabil renforce sa position dans un secteur en mutation rapide, soutenu par une demande mondiale en solutions électroniques et en connectivité.

Le groupe a également dépassé les attentes au premier trimestre fiscal clos le 30 novembre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 18,7% sur un an, à 8,30 milliards de dollars, contre 8,09 milliards anticipés. Le bénéfice par action atteint 2,85 dollars, au-dessus des prévisions de 2,70 dollars. Ces résultats confirment la dynamique de croissance de Jabil, bien positionné pour tirer parti de la transformation numérique globale.