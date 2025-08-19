C'est le nom qui marque la fin de la période estivale pour les investisseurs : Jackson Hole. Le symposium annuel organisé par la Fed, qui marque la rentrée pour les banquiers centraux. Si Jerome Powell sera très attendu sur les prochains mouvements de taux, ce symposium sera aussi le dernier de son mandat. L'occasion pour lui de dresser un bilan des huit années passées à la tête de la Fed et de tirer les leçons des échecs passés.

Cette fois, c’est la rentrée pour les investisseurs. Cette semaine, la Fed réunit ce que la planète compte de banquiers centraux pour une sorte de séminaire de rentrée à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Un symposium annuel qui marque traditionnellement le retour aux affaires pour les investisseurs. Autant que vous dire que pour passer de la plage à un symposium dont le thème est : "les marchés du travail en transition : démographie, productivité, et politique macroéconomique", il faut se mouiller la nuque.

Au-delà de l’aspect calendaire, Jackson Hole est souvent un moment important pour la Fed, l’occasion de fixer un cap pour la politique monétaire. Et cette année, les attentes sont fortes. Les marchés espèrent que la Fed baissera de nouveau les taux à partir de septembre, et Donald Trump met une immense pression en ce sens sur Jerome Powell. Le discours qu’il prononcera vendredi est donc particulièrement attendu.

Pression de l’instant…

Depuis plusieurs mois le président de la Fed tient une ligne consistant à dire que la politique monétaire est "bien positionnée" et que la Fed est dépendante des données. Les investisseurs attendent de voir s’il conservera peu ou prou cette ligne ou s’il se montrera plus clairement ouvert à des baisses de taux à partir de septembre.

Alors que les dernières données sur l’emploi ont montré des signes de faiblesse, le consensus au sein du FOMC semble déjà avoir basculé vers une baisse en septembre. C’est en tout cas ce qu’anticipent les marchés. Selon l’outil FedWatch du CME, la probabilité d’une baisse de 25 points de base à la prochaine réunion est de 83%.

La séquence actuelle pourrait rappeler celle que nous avions vécue l’an dernier. Lors de la réunion fin juillet, la Fed avait maintenu ses taux inchangés. Deux jours plus tard, un rapport sur l’emploi était ressorti largement en-dessous des attentes, faisant craindre que la Fed ne soit en retard. A Jackson Hole, Jerome Powell avait alors ouvert la porte à une baisse des taux en septembre, en mettant davantage l’accent sur les fragilités du marché du travail. En septembre, la Fed avait alors entamé l’assouplissement de la politique monétaire avec une première baisse de 50 points de base, suivie de deux autres réductions d’un quart de point en novembre et en décembre.

La semaine dernière, Scott Bessent a lui estimé que les taux "devraient probablement être 150, 175 points de base plus bas". Le secrétaire au Trésor chapeaute aussi la recherche du successeur de Jerome Powell. Un processus dans lequel de plus en plus de noms sont cités. Une stratégie qui a un objectif : pousser plus de candidats à sortir du bois pour appeler publiquement à baisser les taux, renforçant ainsi la pression sur Jerome Powell.

Une pression constante depuis des mois. Donald Trump ne cesse de dénoncer des taux élevés qui coûtent "une fortune" aux Etats-Unis et d’insulter Jerome Powell. Une pression qui est même physique puisque Donald Trump a rendu visite à Jerome Powell fin juillet, afin de vérifier lui-même l’état d’avancement des travaux de rénovation du siège de la Fed. En tout cas c’était le motif officiel du déplacement. Ce jour-là, aux côtés du président de la Fed, il avait déclaré à la presse : "Je veux qu’il baisse les taux d’intérêt. A part ça, quoi vous dire d’autre".

…et heure du bilan

Si Jerome Powell devra répondre aux pressions de l’instant et essayer de tracer un chemin pour les prochaines réunions, l’heure sera aussi au bilan. D’abord, pour lui-même qui se rend à Jackson Hole pour la dernière fois avant la fin de son mandat. Et pour la stratégie de la Fed qui prépare une nouvelle revue de politique monétaire.

Un exercice que la Fed conduit tous les 5 ans. Il s’agit de faire un état des lieux des réussites et des échecs des années précédentes et de définir une stratégie qui permet de remplir au mieux le double mandat (emploi et inflation).

La version actuelle date de 2020. A cette occasion, la Fed avait opéré deux changements majeurs. D’abord, autoriser l’inflation à dépasser 2% pour un certain temps, de façon à compenser des périodes d’inflation sous la cible (ce qui a été la cas pendant les années 2010). Et ensuite, réfuter l’idée qu’un marché du travail tendu doit automatiquement déclencher des hausses de taux pour prévenir tout risque inflationniste.

Si tout cela semble être de la cuisine interne de banquiers centraux, et n’intéresser que quelques spécialises du sujet, il est important d’en revenir à cette revue de politique monétaire de 2020 pour comprendre ce qu’il s’est passé après et la psychologie des banquiers centraux.

En 2020, la Fed partait du constat que la reprise économique post-2008 avait été trop faible et que même un marché du travail au plein-emploi ne produisait pas d’inflation. Conclusion, il fallait une politique monétaire plus accommodante, quitte à laisser filer l’inflation au-delà de l’objectif. Une inflation un peu au-dessus de la cible qui compenserait les années en dessous des 2%.

C’est ce cadre qui explique que la Fed ait mis tant de temps à réagir et à remonter les taux d’intérêt. A l’époque, l’inflation était qualifiée de "transitoire" et cette erreur a conduit à laisser filer l’inflation jusqu’à 9% à l’été 2022. Evidemment, cette approche a suscité beaucoup de critiques aussi bien en externe qu’en interne.

La conclusion de tout cela, c’est que les banquiers centraux sont toujours traumatisés par l’erreur précédente qu’ils ont fait et qu’ils essayent toujours d’adopter des politiques qui visent à ne pas les reproduire. Mais entre-temps, le cadre change (les dynamiques du marché de l’emploi, de l’inflation) et vouloir éviter à tout prix les erreurs du passé peut en réalité préparer les échecs futurs.

En 2022, le retard pris par la Fed l’avait contraint à monter agressivement les taux avec des hausses de 50 puis de 75 points de base. Cette année-là, un moment avait marqué la détermination de la Fed à ramener l’inflation à 2% quoi qu’il en coute : le symposium de Jackson Hole. Jerome Powell avait alors prononcé un discours expéditif de 8 minutes pour nous promettre ni plus ni moins que du sang et des larmes. Une séquence qui avait marqué les observateurs.

Si nous ne prendrons pas le risque de faire des pronostics sur la teneur du discours de vendredi, on peut au moins imaginer que Jerome Powell prenne davantage le temps cette année. Ce sera son dernier discours à Jackson Hole avant la fin de son mandat, l’occasion pour lui de défendre son bilan.