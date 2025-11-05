Au troisième trimestre 2025, Jacquet Metals a réalisé un chiffre d'affaires de 441 MEUR, en recul de 6% sur un an. Cette baisse résulte d'un effet prix négatif de 8,1%, partiellement compensé par une hausse des volumes de 2,1%.
Dans ce contexte de marché difficile, marqué notamment par une faible demande en Allemagne, le groupe parvient à stabiliser son EBITDA courant, à 22 MEUR, soit 5,0% du chiffre d'affaires, contre 4,7% un an plus tôt.
Le résultat net part du groupe atteint 3 MEUR, en progression par rapport à 1 MEUR à la même période en 2024.
Le groupe a généré un cash-flow d'exploitation positif de 60 MEUR sur le trimestre. Son endettement net s'élève à 170 MEUR, représentant 26% des capitaux propres, contre 27% un an plus tôt.
'Dans les mois à venir, dans le contexte géopolitique et économique actuel, perturbé et incertain, le Groupe s'attachera à la gestion de son Besoin en Fonds de Roulement et de ses coûts, à préserver sa solidité financière, et à poursuivre sa politique d'investissement et de développement', indique Jacquet Metals.
Jacquet Metals figure parmi les 1ers distributeurs européens d'aciers spéciaux. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- aciers mécaniques (50,1% ; IMS group) : barres en acier au carbone et en acier prétraité, tubes rodés, etc. ;
- produits longs en aciers inoxydables (26,9% ; Stappert) ;
- tôles quarto inox et aciers anti-abrasion (23% ; Jacquet) : tôles en acier allié, tôles perforées, barres de broyeur, pièces moulées au manganèse, etc.
A fin 2024, le groupe exploite un réseau de 123 centres de distribution en Europe, en Turquie, aux Etats-Unis, en Chine et en Corée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,6%), Allemagne (34,1%), Italie (7,2%), Espagne (7,1%), Pays Bas (6,8%), Europe (25,6%), Amérique du Nord (7,2%) et autres (2,4%).
