Jacquet Metals enregistre un RNPG de 3 MEUR au 3e trimestre

Au troisième trimestre 2025, Jacquet Metals a réalisé un chiffre d'affaires de 441 MEUR, en recul de 6% sur un an. Cette baisse résulte d'un effet prix négatif de 8,1%, partiellement compensé par une hausse des volumes de 2,1%.



Dans ce contexte de marché difficile, marqué notamment par une faible demande en Allemagne, le groupe parvient à stabiliser son EBITDA courant, à 22 MEUR, soit 5,0% du chiffre d'affaires, contre 4,7% un an plus tôt.



Le résultat net part du groupe atteint 3 MEUR, en progression par rapport à 1 MEUR à la même période en 2024.



Le groupe a généré un cash-flow d'exploitation positif de 60 MEUR sur le trimestre. Son endettement net s'élève à 170 MEUR, représentant 26% des capitaux propres, contre 27% un an plus tôt.



'Dans les mois à venir, dans le contexte géopolitique et économique actuel, perturbé et incertain, le Groupe s'attachera à la gestion de son Besoin en Fonds de Roulement et de ses coûts, à préserver sa solidité financière, et à poursuivre sa politique d'investissement et de développement', indique Jacquet Metals.