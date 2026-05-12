Jacquet Metals : repli des ventes trimestrielles mais un Ebitda courant en hausse

Les ventes de Jacquet Metals s'élèvent au premier trimestre 2026 à 502 millions d'euros, inférieures de 1,7% à celles enregistrées un an auparavant. La marge brute représente 124 MEUR, soit 24,7% du chiffre d'affaires contre 23,4 % au premier trimestre 2025.

L'EBITDA courant s'établit à 29 MEUR, représentant 5,7% du chiffre d'affaires contre 4,8% au premier trimestre 2025. Le résultat net part du Groupe s'élève à 9 MEUR contre 2 MEUR il y a un an à la même période.



À fin mars 2026, le distributeur européens d'aciers spéciaux a généré 10 MEUR de cash-flow d'exploitation, les capitaux propres s'élèvent à 666 MEUR et le ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) à 25% (contre 21% à fin 2025).



Hors croissance externe, les investissements ont représenté 20 MEUR, principalement liés à l'acquisition du site espagnol de Saragosse, opéré par IMS group, et à la construction, à Chengdu (Chine), d'un centre de distribution qui triplera les capacités de la division Jacquet dans cette province.



Sur ce trimestre, le groupe a été confronté à un climat d'incertitude persistant, renforcé par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Dans ces conditions, il a su préserver ses performances opérationnelles. Les divisions Jacquet et Stappert, spécialisées dans la distribution d'aciers inoxydables, ont globalement bien résisté. Les volumes distribués par Jacquet sont supérieurs de 8,2% à ceux du premier trimestre 2025, bénéficiant notamment du positionnement et des investissements de la division en Amérique du Nord.



Pour sa part, Stappert enregistre des volumes en hausse de 2,3% sur la même période.



La division IMS group, spécialisée dans la distribution d'aciers mécaniques, est particulièrement affectée par le ralentissement de l'activité industrielle du marché allemand et affiche des volumes distribués inférieurs de 3,7% par rapport au premier trimestre 2025.



"La conjoncture des prochains trimestres devrait ressembler à celle observée depuis le début de l'année. Dans ce contexte marqué par une visibilité réduite, le groupe s'attachera à gérer rigoureusement ses équilibres financiers, tout en poursuivant sa politique d'investissement et de développement", explique la société, concernant ses perspectives.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2026 la distribution d'un dividende de 0,2 EUR par action.



En outre, Jacquet Metals vient tout juste de finaliser l'acquisition de la société espagnole Sabater Fundimol spécialisée dans la distribution d'aluminium (dont le chiffre d'affaires en 2025 a atteint les 11 MEUR). Cette société située à Alicante vient renforcer le pôle aluminium d'IMS group.