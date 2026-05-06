Alors que Jamjoom Pharmaceuticals génère actuellement des liquidités massives, la stagnation du cours de l'action et les risques liés à l'expansion internationale commencent à éprouver les nerfs des investisseurs.

L'Arabie saoudite espère s'affranchir d'importations coûteuses pour bâtir ex nihilo un champion pharmaceutique national.

Actuellement, le Royaume est le poids lourd du secteur de la santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, consacrant entre 10 et 12 milliards de dollars américains (USD) par an aux médicaments, selon la Saudi Food and Drug Authority (SFDA).

Bien que le Royaume compte plus de 55 usines sous licence — un chiffre suivi par la SFDA — les acteurs locaux ne couvrent pour l'instant que 20% de la demande intérieure. Cela laisse une manne financière considérable aux mains des importateurs.

L'objectif du plan Vision 2030 du gouvernement est de doubler cette part locale pour atteindre 40%, en traitant les usines nationales comme des actifs stratégiques plutôt que comme de simples fournisseurs d'appoint, conformément au Programme de transformation du secteur de la santé de Saudi Vision 2030.

Les données du ministère de la Santé montrant une forte prévalence des pathologies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques, la demande de médicaments produits localement est pérenne. Ce basculement est un élément clé de la dynamique de croissance manufacturière non pétrolière rapportée par l'Autorité générale des statistiques, faisant écho au succès des Émirats arabes unis où l'activité hors hydrocarbures représente déjà 75% du PIB.

Le programme de transformation du secteur de la santé cible explicitement une hausse de la production nationale, créant des vents porteurs durables pour les fabricants locaux établis comme Jamjoom Pharmaceuticals.

Cette impulsion étatique visant à substituer les importations par une production locale a fait de Jamjoom Pharmaceuticals un bénéficiaire de premier plan. Les derniers chiffres de la société démontrent qu'elle tire profit de ce changement structurel avec une efficacité redoutable.

La recette de la rentabilité

Jamjoom Pharmaceuticals prouve concrètement que l'expansion régionale n'entraîne pas nécessairement une érosion des marges — du moins pas encore. Pour l'exercice 2025, le bénéfice net a bondi de 30% sur un an pour atteindre 463,8 millions de SAR (contre 356,5 millions de SAR en 2024). Il est à noter que le résultat net a progressé deux fois plus vite que le chiffre d'affaires, lequel s'est établi à 1,5 milliard de SAR, soit une hausse de 13,8% par rapport aux 1,3 milliard de SAR de l'exercice précédent.

Ces résultats suggèrent que l'entreprise optimise chaque levier opérationnel au lieu de simplement profiter de la croissance des ventes : les coûts ont progressé moins vite que le chiffre d'affaires, les marges se sont appréciées, et la stratégie de prix, le mix produit ainsi que l'exécution ont porté leurs fruits.

Les marges opérationnelles de Jamjoom Pharmaceuticals se sont redressées grâce à une meilleure maîtrise des frais généraux et à un pivot du mix produit vers des domaines thérapeutiques à haute valeur ajout&ée, tels que la cardiologie et les antidiabétiques.

Le bilan conserve une position d'endettement nul avec une trésorerie qui a progressé de 37% pour atteindre 357,6 millions de SAR. Le véritable test pour 2026 sera de déterminer si Jamjoom peut maintenir cette dynamique alors que les dépenses d'investissement dans de nouveaux projets s'accélèrent. Le groupe prévoit de consacrer jusqu'à 9% de son chiffre d'affaires au développement de 57 nouveaux produits, un pari audacieux sur la croissance future.

Selon les derniers rapports, le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 5,2% sur un an à 481,4 millions de SAR, tandis que le bénéfice net a crû plus rapidement (+7,1%) pour atteindre 168,2 millions de SAR, signe manifeste d'une expansion des marges et d'une amélioration du levier opérationnel par rapport à la même période l'an dernier.

La migraine de la valorisation

À 154 SAR, le titre reste loin de ses sommets à 184 SAR, malgré une solide performance opérationnelle. Cela suggère que le marché s'interroge sur la pérennité de la croissance.

Ce décalage se reflète dans la valorisation : avec une capitalisation de 10,8 milliards de SAR (2,9 milliards USD), Jamjoom Pharmaceuticals semble piégée dans l'entre-deux des 'mid-caps'. Cette valorisation de 2,9 milliards USD paraît de plus en plus fragile alors que l'entreprise a déjà perdu près de 8% de sa valeur en un an.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 22,3x basé sur les résultats attendus pour 2026 est nettement inférieur à son multiple historique de 25x observé ces deux dernières années.

Le rendement du dividende aide — 2,8% pour 2026 avec une perspective de 3,7% d'ici 2028 — mais il reste à voir si les multiples actuels sont réellement soutenables. Avec un objectif de cours moyen de 164 SAR offrant un potentiel de hausse de 6,5%, les analystes restent prudents, avec deux recommandations à 'Conserver' et une à 'Achat'.

Effets secondaires

Investir dans Jamjoom Pharmaceuticals implique de surveiller plusieurs variables. La SFDA ayant le pouvoir d'imposer des baisses de prix, les marges bénéficiaires ne sont jamais garanties. De plus, la forte dépendance aux matières premières importées signifie que toute tension sur le fret mondial ou rupture de la chaîne d'approvisionnement peut perturber le calendrier de production.

L'entreprise joue également un jeu d'équilibriste avec son expansion internationale. Le développement dans des pays comme l'Égypte et l'Algérie l'expose à la volatilité des devises. Si ces nouvelles unités de production ne montent pas rapidement en puissance ou si les coûts de transport s'envolent, ces plans de croissance ambitieux pourraient finir par peser sur le résultat net au lieu de le doper.