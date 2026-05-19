Japan Airlines annonce la signature d'un contrat de maintenance et de révision de 10 ans avec GE Aerospace portant sur les systèmes avioniques de sa flotte de Boeing 787. L'accord a été signé sur le site de GE Aerospace à Brisbane, en Australie.
Dans le cadre de ce contrat, le site australien assurera les services de réparation et de gestion des stocks pour les systèmes avioniques exploités par Japan Airlines et ses filiales. Le pilotage du programme et le soutien logistique seront coordonnés depuis Singapour.
GE Aerospace est le fabricant d'origine des systèmes Common Core et des équipements avioniques concernés sur le Boeing 787. Le groupe souligne qu'il s'agit de son premier contrat de support avionique signé avec un client japonais.
Japan Airlines exploite une flotte de 117 avions gros-porteurs, dont 53 Boeing 787 équipés de moteurs GEnx-1B de GE Aerospace.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.