Japan Airlines confie à GE Aerospace la maintenance de ses Boeing 787 pour 10 ans

La compagnie japonaise renforce ainsi son partenariat avec le motoriste et équipementier américain pour le support technique de sa flotte long-courrier.

Japan Airlines annonce la signature d'un contrat de maintenance et de révision de 10 ans avec GE Aerospace portant sur les systèmes avioniques de sa flotte de Boeing 787. L'accord a été signé sur le site de GE Aerospace à Brisbane, en Australie.



Dans le cadre de ce contrat, le site australien assurera les services de réparation et de gestion des stocks pour les systèmes avioniques exploités par Japan Airlines et ses filiales. Le pilotage du programme et le soutien logistique seront coordonnés depuis Singapour.



GE Aerospace est le fabricant d'origine des systèmes Common Core et des équipements avioniques concernés sur le Boeing 787. Le groupe souligne qu'il s'agit de son premier contrat de support avionique signé avec un client japonais.



Japan Airlines exploite une flotte de 117 avions gros-porteurs, dont 53 Boeing 787 équipés de moteurs GEnx-1B de GE Aerospace.