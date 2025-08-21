Le titre recule de 3,3% sur un mois et reste en baisse de plus de 20% sur un an, illustrant une dynamique encore négative. Le marché observe désormais le maintien d'un support technique rapproché, essentiel pour éviter une reprise de la pression vendeuse.

La performance récente souligne la fragilité du parcours boursier : après un repli de 3,3% sur un mois et une baisse similaire depuis le début de l’année, le titre affiche une perte marquée de 21,6% sur un an. Dans ce contexte, l’évolution par rapport aux moyennes mobiles illustre l’absence de relais haussier immédiat. Les cours évoluent en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, traduisant un biais technique défavorable à court terme, tandis que la dynamique interne reste dominée par des flux vendeurs.

Sur le plan chartiste, la valeur s’appuie sur un support intermédiaire identifié autour de 14,45 EUR, renforcé par un second seuil plus bas proche de 13,94 EUR. À l’inverse, une résistance s’impose dès 15,17 EUR, puis plus haut vers 17,37 EUR, rappelant la présence d’un plafond technique encore lointain. La structure des prix, marquée par une succession de sommets descendants depuis plusieurs mois, s’inscrit dans une phase de contraction lente, sans rupture haussière.

En résumé, le scénario privilégié demeure celui d’une consolidation fragile au-dessus du support de 14,45 EUR, avec une dynamique négative tant que les cours restent contenus sous 15,17 EUR. La cassure de ce seuil relancerait une phase de pression vendeuse vers 13,94 EUR, alors qu’un dépassement franc de 15,17 EUR constituerait l’invalidation du biais baissier.