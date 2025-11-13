JCDecaux annonce le renouvellement et l'extension jusqu'en 2036 de son contrat publicitaire dans les Lignes 1-Bleue, 2-Verte et 3-Rouge du métro de São Paulo, incluant désormais la Ligne 15-Argent. L'accord, initialement valable jusqu'en 2030, prendra sa nouvelle dimension en février 2026.
L'entreprise opérera dans 63 stations, potentiellement 70 à l'achèvement de la Ligne 15-Argent, représentant un trafic moyen de plus de 5 millions de passagers par jour.
L'extension est liée au programme de digitalisation des inventaires, qui dépassent déjà 1050 faces publicitaires sur les lignes concernées.
JCDecaux couvre aujourd'hui toutes les lignes opérationnelles du métro pauliste et gère plus de 17 000 faces dans 14 États brésiliens et le District fédéral.
Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général, souligne que cette extension renforce la position du Groupe sur un marché brésilien 'très avancé en matière de communication digitale' et où les actifs digitalisés représentent déjà plus de 70% du chiffre d'affaires local.