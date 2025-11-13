JCDecaux annonce le renouvellement et l'extension jusqu'en 2036 de son contrat publicitaire dans les Lignes 1-Bleue, 2-Verte et 3-Rouge du métro de São Paulo, incluant désormais la Ligne 15-Argent. L'accord, initialement valable jusqu'en 2030, prendra sa nouvelle dimension en février 2026. L'entreprise opérera dans 63 stations, potentiellement 70 à l'achèvement de la Ligne 15-Argent, représentant un trafic moyen de plus de 5 millions de passagers par jour. L'extension est liée au programme de digitalisation des inventaires, qui dépassent déjà 1050 faces publicitaires sur les lignes concernées. JCDecaux couvre aujourd'hui toutes les lignes opérationnelles du métro pauliste et gère plus de 17 000 faces dans 14 États brésiliens et le District fédéral. Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général, souligne que cette extension renforce la position du Groupe sur un marché brésilien 'très avancé en matière de communication digitale' et où les actifs digitalisés représentent déjà plus de 70% du chiffre d'affaires local.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.