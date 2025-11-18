JCDecaux annonce avoir achevé le déploiement de la nouvelle génération de sanitaires publics de la Ville de Paris, soit 417 unités remplacées en 18 mois avant d'atteindre un parc cible de 435 édicules.
L'entreprise souligne une mobilisation 24h/24 permettant un maintien du taux de disponibilité à 90% durant le chantier et un service opérationnel à 98% grâce à plus de 3000 interventions hebdomadaires.
La fréquentation progresse nettement, avec 2,5 millions d'entrées mensuelles, tirées par une capacité doublée et une disponibilité multipliée par quatre. Le Groupe rappelle gérer les deux plus grands contrats mondiaux dans ce domaine, à Paris et Berlin, et développe ses projets aux États-Unis, notamment à San Francisco, Chicago et New York.
Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général, salue 'une véritable performance industrielle et opérationnelle' portée par les équipes et réaffirme l'engagement du Groupe en faveur de l'accès universel à l'hygiène, en lien avec l'objectif n°6 des Nations Unies.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
