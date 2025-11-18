JCDecaux annonce avoir achevé le déploiement de la nouvelle génération de sanitaires publics de la Ville de Paris, soit 417 unités remplacées en 18 mois avant d'atteindre un parc cible de 435 édicules.

L'entreprise souligne une mobilisation 24h/24 permettant un maintien du taux de disponibilité à 90% durant le chantier et un service opérationnel à 98% grâce à plus de 3000 interventions hebdomadaires.

La fréquentation progresse nettement, avec 2,5 millions d'entrées mensuelles, tirées par une capacité doublée et une disponibilité multipliée par quatre. Le Groupe rappelle gérer les deux plus grands contrats mondiaux dans ce domaine, à Paris et Berlin, et développe ses projets aux États-Unis, notamment à San Francisco, Chicago et New York.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général, salue 'une véritable performance industrielle et opérationnelle' portée par les équipes et réaffirme l'engagement du Groupe en faveur de l'accès universel à l'hygiène, en lien avec l'objectif n°6 des Nations Unies.