JCDecaux finalise son 2e allègement au capital d'APG|SGA

JCDecaux annonce avoir finalisé, le 30 avril, la cession à NZZ de 325 519 actions APG|SGA, soit 10,85% du capital social de cette société, conformément à l'accord annoncé le 12 décembre dernier par le numéro un mondial de la communication extérieure.

À l'issue de cette opération, JCDecaux détiendra environ 5,6% du capital d'APG|SGA et conservera un siège au sein du conseil d'administration. Cette transaction a généré un paiement en sa faveur de 71,6 MCHF, soit environ 79 MEUR avant frais de transaction.



Cette opération fait suite à une première cession de 13,56% du capital d'APG|SGA, finalisée le 30 mai 2024. Au total, ces deux opérations ont généré un paiement en faveur de JCDecaux de 161,2 MCHF, soit environ 169 MEUR avant frais de transaction.