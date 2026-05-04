JCDecaux finalise son 2e allègement au capital d'APG|SGA
JCDecaux annonce avoir finalisé, le 30 avril, la cession à NZZ de 325 519 actions APG|SGA, soit 10,85% du capital social de cette société, conformément à l'accord annoncé le 12 décembre dernier par le numéro un mondial de la communication extérieure.
À l'issue de cette opération, JCDecaux détiendra environ 5,6% du capital d'APG|SGA et conservera un siège au sein du conseil d'administration. Cette transaction a généré un paiement en sa faveur de 71,6 MCHF, soit environ 79 MEUR avant frais de transaction.
Cette opération fait suite à une première cession de 13,56% du capital d'APG|SGA, finalisée le 30 mai 2024. Au total, ces deux opérations ont généré un paiement en faveur de JCDecaux de 161,2 MCHF, soit environ 169 MEUR avant frais de transaction.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,7% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 636 625 faces publicitaires commercialisées à fin 2025), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 154 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2025, le groupe commercialise 374 718 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,5% ; n° 1 européen) : 94 562 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,7%), Royaume-Uni (10,6%), Europe (30,1%), Asie-Pacifique (20,5%), Amérique du Nord (8%) et autres (14,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.