JCDecaux lance son offre programmatique DOOH dans neuf pays latino-américains
JCDecaux fait part du lancement de son offre programmatique Digital Out-of-Home (pDOOH) dans neuf marchés latino-américains (Panama, Costa Rica, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, République dominicaine, Equateur et Paraguay), renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et de la digitalisation de la communication extérieure dans la région.
Le Digital Out-of-Home (DOOH) est actuellement l'un des médias connaissant la plus forte croissance dans le monde, et l'OOH voit ses parts de marché progresser fortement en Amérique latine, dépassant même la télévision dans certains pays, selon le groupe français de communication.
Grâce à cette nouvelle offre, les marques et leurs agences peuvent planifier, acheter et optimiser leurs campagnes sur l'inventaire digital de JCDecaux de manière automatisée, avec davantage de précision, de flexibilité et d'efficacité.
Cette solution programmatique couvre un vaste réseau de médias digitaux de haute qualité et à forte couverture, en environnement urbain, dans les transports (métro et aéroports) et dans les centres commerciaux, permettant aux annonceurs de toucher aussi bien des audiences de masse que des audiences finement segmentées.
Cette étape clé permet désormais à JCDecaux de proposer l'achat pDOOH dans 100% des pays où l'entreprise opère en Amérique latine, sur un inventaire de plus de 4 600 écrans digitaux délivrant en moyenne 8,2 milliards d'impressions par mois.
L'inventaire programmatique de JCDecaux dans la région est accessible par le biais de VIOOH, la Supply-Side Platform (SSP) premium de référence à l'échelle mondiale dédiée au DOOH, intégrée à plus de 50 Demand-Side Platforms (DSP) dans le monde, dont Displayce et d'autres partenaires majeurs.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,7% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 636 625 faces publicitaires commercialisées à fin 2025), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 154 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2025, le groupe commercialise 374 718 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,5% ; n° 1 européen) : 94 562 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,7%), Royaume-Uni (10,6%), Europe (30,1%), Asie-Pacifique (20,5%), Amérique du Nord (8%) et autres (14,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.