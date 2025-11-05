JCDecaux annonce que sa filiale basée à Dubaï (Emirats Arabes Unis), JCDecaux Dicon, a été récompensée par le prix 'Excellence des Partenariats de Long Terme', 'célébrant 17 ans d'innovation et de collaboration avec Dubai Airports'.
Réputé pour être l'aéroport le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, Dubai Airports a atteint un record historique avec 92,3 millions de passagers en 2024, surpassant ainsi sa performance de 89,1 millions en 2018.
'JCDecaux Dicon a joué un rôle central dans la transformation du paysage publicitaire au sein de l'aéroport international de Dubaï, qui s'est traduit par des performances en progression constante', affirme le groupe de communication en extérieur.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
