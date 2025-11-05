JCDecaux annonce que sa filiale basée à Dubaï (Emirats Arabes Unis), JCDecaux Dicon, a été récompensée par le prix 'Excellence des Partenariats de Long Terme', 'célébrant 17 ans d'innovation et de collaboration avec Dubai Airports'.

Réputé pour être l'aéroport le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, Dubai Airports a atteint un record historique avec 92,3 millions de passagers en 2024, surpassant ainsi sa performance de 89,1 millions en 2018.

'JCDecaux Dicon a joué un rôle central dans la transformation du paysage publicitaire au sein de l'aéroport international de Dubaï, qui s'est traduit par des performances en progression constante', affirme le groupe de communication en extérieur.