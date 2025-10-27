JCDecaux annonce avoir remporté le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de la ville de Barcelone, d'une durée de 10 ans, avec une option de prolongation de 4 ans.
L'accord couvre plus de 1400 Abribus et 500 MUPI, soit 3000 faces analogiques, auxquels s'ajouteront 300 écrans digitaux de nouvelle génération à technologie LED, offrant une meilleure résolution et une consommation réduite.
Ce contrat s'inscrit dans la stratégie climat du groupe visant le Net Zéro Carbone d'ici 2050, grâce à l'usage d'énergies renouvelables et d'équipements à faible impact environnemental. JCDecaux proposera ainsi la plus large offre nationale de mobilier urbain en Espagne, avec plus de 30 000 dispositifs répartis dans 25 grandes villes.
Ce succès 'marque notre retour en mobilier urbain à Barcelone' indique Jean-Charles Decaux, co-Directeur Général.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
