JCDecaux annonce avoir remporté le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de la ville de Barcelone, d'une durée de 10 ans, avec une option de prolongation de 4 ans.

L'accord couvre plus de 1400 Abribus et 500 MUPI, soit 3000 faces analogiques, auxquels s'ajouteront 300 écrans digitaux de nouvelle génération à technologie LED, offrant une meilleure résolution et une consommation réduite.

Ce contrat s'inscrit dans la stratégie climat du groupe visant le Net Zéro Carbone d'ici 2050, grâce à l'usage d'énergies renouvelables et d'équipements à faible impact environnemental. JCDecaux proposera ainsi la plus large offre nationale de mobilier urbain en Espagne, avec plus de 30 000 dispositifs répartis dans 25 grandes villes.

Ce succès 'marque notre retour en mobilier urbain à Barcelone' indique Jean-Charles Decaux, co-Directeur Général.