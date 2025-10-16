JCDecaux annonce la signature, via sa nouvelle activité JCDecaux Brand Signature, du contrat de renouvellement des enseignes 'Presse' de Culture Presse, couvrant jusqu'à 13 000 points de contact en France.

Les installations débuteront au dernier trimestre 2025, dans le cadre de la modernisation de la 'plume', emblème historique des marchands de presse depuis 1950, avec un soutien financier public via le dispositif d'aide à la modernisation des points de vente.

L'exécution s'appuiera sur l'organisation internalisée de JCDecaux pour garantir qualité et réactivité.

Ce contrat 'va permettre de soutenir plus encore le secteur de la presse' et de démontrer le savoir-faire des équipes, a mis en avant Pierre-Henri Bachot, Directeur du développement JCDecaux Live & Artvertising.

