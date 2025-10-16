JCDecaux annonce la signature, via sa nouvelle activité JCDecaux Brand Signature, du contrat de renouvellement des enseignes 'Presse' de Culture Presse, couvrant jusqu'à 13 000 points de contact en France.
Les installations débuteront au dernier trimestre 2025, dans le cadre de la modernisation de la 'plume', emblème historique des marchands de presse depuis 1950, avec un soutien financier public via le dispositif d'aide à la modernisation des points de vente.
L'exécution s'appuiera sur l'organisation internalisée de JCDecaux pour garantir qualité et réactivité.
Ce contrat 'va permettre de soutenir plus encore le secteur de la presse' et de démontrer le savoir-faire des équipes, a mis en avant Pierre-Henri Bachot, Directeur du développement JCDecaux Live & Artvertising.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
