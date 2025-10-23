JCDecaux annonce la signature par sa filiale JCDecaux Norge AS d'un contrat exclusif de 4+2+2 ans pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des gares norvégiennes, dont la gare centrale d'Oslo. Les investissements seront financés par Bane NOR.
Morten Stray Floberghagen, Directeur de la Gestion Immobilière de Bane NOR, salue la 'croissance contractuelle remarquable' du partenariat. Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général, souligne la montée en puissance du DOOH (Digital Out-Of-Home) et la forte fréquentation des transports, en hausse de plus de 5% sur le premier semestre.

Ce contrat, combiné à celui avec Sporveien, renforce la couverture publicitaire de JCDecaux dans l'ensemble des transports publics d'Oslo.