JCDecaux annonce avoir remporté un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki (Finlande) et Länsimetro Oy (une entreprise de construction finlandaise) pour l'exploitation des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et d'Espoo. Ce nouvel accord, effectif à partir du 1er juillet 2026, prolonge un partenariat établi depuis 2009.
Le métro reliant Helsinki et Espoo accueille plus d'un million de voyageurs chaque semaine et constitue l'axe principal du réseau de transports finlandais. JCDecaux y déploiera des équipements publicitaires de dernière génération, incluant des écrans LED intégrés à l'environnement des 30 stations.
Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général, souligne que ce projet fera du métro "une vitrine des médias numériques extérieurs (DOOH) en Finlande", renforçant ainsi la présence nationale de JCDecaux, déjà implanté dans 59 villes et municipalités.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
