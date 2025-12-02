JCDecaux annonce avoir remporté un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki (Finlande) et Länsimetro Oy (une entreprise de construction finlandaise) pour l'exploitation des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et d'Espoo. Ce nouvel accord, effectif à partir du 1er juillet 2026, prolonge un partenariat établi depuis 2009.

Le métro reliant Helsinki et Espoo accueille plus d'un million de voyageurs chaque semaine et constitue l'axe principal du réseau de transports finlandais. JCDecaux y déploiera des équipements publicitaires de dernière génération, incluant des écrans LED intégrés à l'environnement des 30 stations.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général, souligne que ce projet fera du métro "une vitrine des médias numériques extérieurs (DOOH) en Finlande", renforçant ainsi la présence nationale de JCDecaux, déjà implanté dans 59 villes et municipalités.