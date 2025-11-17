JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le renouvellement du contrat d'exploitation exclusive des espaces publicitaires du métro, des trams et des bus de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles.

Ce nouveau contrat, d'une durée de 8 ans renouvelable deux fois pour 2 ans, prendra effet le 26 février 2026. Il prévoit notamment le déploiement de 180 à 200 écrans digitaux, dont 4 LED iconiques, 5 cubes et 80 supports tactiles interactifs, ainsi que la gestion des 1300 trams et bus et des 900 supports analogiques du métro.

Les nouveaux dispositifs, plus économes en énergie, s'appuieront sur les solutions Adtech de JCDecaux pour optimiser les campagnes DOOH (Digital Out Of Home).

Jean-Charles Decaux, co-directeur général, se félicite de ce partenariat renouvelé, 'reconnaissance des compétences de JCDecaux pour proposer des solutions publicitaires puissantes et durables' dans un marché belge en croissance.