JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le renouvellement du contrat d'exploitation exclusive des espaces publicitaires du métro, des trams et des bus de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles.
Ce nouveau contrat, d'une durée de 8 ans renouvelable deux fois pour 2 ans, prendra effet le 26 février 2026. Il prévoit notamment le déploiement de 180 à 200 écrans digitaux, dont 4 LED iconiques, 5 cubes et 80 supports tactiles interactifs, ainsi que la gestion des 1300 trams et bus et des 900 supports analogiques du métro.
Les nouveaux dispositifs, plus économes en énergie, s'appuieront sur les solutions Adtech de JCDecaux pour optimiser les campagnes DOOH (Digital Out Of Home).
Jean-Charles Decaux, co-directeur général, se félicite de ce partenariat renouvelé, 'reconnaissance des compétences de JCDecaux pour proposer des solutions publicitaires puissantes et durables' dans un marché belge en croissance.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
