JCDecaux annonce s'associer à Swarovski dans son partenariat avec le Comité Champs-Elysées, pour les Illuminations de fin d'année sur l'Avenue des Champs-Elysées, dont le coup d'envoi a été donné ce dimanche 16 novembre et qui dureront jusqu'au 5 janvier.
En tant que numéro un mondial de la communication extérieure et du mobilier urbain, JCDecaux a proposé un plan média d'envergure comprenant de l'affichage sur des Abribus et des kiosques de la capitale française.
Dans ce cadre, un espace éphémère exclusif et inédit a ouvert ses portes, en face de l'Arc de Triomphe. Accessible jusqu'au 26 décembre, il offre aux visiteurs l'opportunité de découvrir les collections de bijoux et d'objets de décoration intérieure de la Maison Swarovski.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.