Le chiffre d'affaires est en baisse de 2,3 % à 926,1 millions d'euros au troisième trimestre 2025 contre 948,2 millions d'euros au troisième trimestre 2024.
Hors effet négatif des variations de change et impact positif des variations de périmètre, c'est-à-dire en croissance organique, le chiffre d'affaires est en baisse de 0,9 %.
Pour l'activité Mobilier Urbain, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en baisse de 2,5 % à 456,9 millions d'euros, soit une baisse de 1,1 % en organique.
Le chiffre d'affaires pour l'activité Transport, enregistre une légère baisse, de 0,4 %, à 345,5 millions d'euros, en hausse de 1,7 % en croissance organique.
Pour l'Affichage, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 123,7 millions d'euros, en baisse de 6,8 % (-6,9 % en organique).
En ce qui concerne le quatrième trimestre, dans un environnement macroéconomique toujours difficile, et compte tenu d'un comparable élevé l'an dernier, intégrant notamment un chiffre d'affaires non publicitaire significatif lié au contrat des sanitaires automatiques publics de la ville de Paris, et de l'absence d'amélioration de l'activité attendue en Chine, nous attendons désormais un chiffre d'affaires globalement stable, en organique, y compris un chiffre d'affaires publicitaire attendu en hausse de l'ordre de +1 %.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
