JCDecaux s'attend à un chiffre d'affaires globalement stable au 4ème trimestre

Le chiffre d'affaires est en baisse de 2,3 % à 926,1 millions d'euros au troisième trimestre 2025 contre 948,2 millions d'euros au troisième trimestre 2024.



Hors effet négatif des variations de change et impact positif des variations de périmètre, c'est-à-dire en croissance organique, le chiffre d'affaires est en baisse de 0,9 %.



Pour l'activité Mobilier Urbain, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en baisse de 2,5 % à 456,9 millions d'euros, soit une baisse de 1,1 % en organique.



Le chiffre d'affaires pour l'activité Transport, enregistre une légère baisse, de 0,4 %, à 345,5 millions d'euros, en hausse de 1,7 % en croissance organique.



Pour l'Affichage, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 123,7 millions d'euros, en baisse de 6,8 % (-6,9 % en organique).



En ce qui concerne le quatrième trimestre, dans un environnement macroéconomique toujours difficile, et compte tenu d'un comparable élevé l'an dernier, intégrant notamment un chiffre d'affaires non publicitaire significatif lié au contrat des sanitaires automatiques publics de la ville de Paris, et de l'absence d'amélioration de l'activité attendue en Chine, nous attendons désormais un chiffre d'affaires globalement stable, en organique, y compris un chiffre d'affaires publicitaire attendu en hausse de l'ordre de +1 %.