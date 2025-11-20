L'action JCDecaux surperformait la tendance jeudi matin à la Bourse de Paris après que le numéro un mondial de la communication extérieure a annoncé un plan de rachat d'actions qui pourrait porter jusqu'à 1,5 million de titres.
A 10h45, le titre prend 1,4%, ce qui le place dans le top 15 des plus forte hausses de l'indice SBF 120 qui avance d'environ 0,6% ce matin.
Conformément à l'autorisation conférée par ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 14 mai dernier, JCDecaux indique avoir désigné un prestataire de services d'investissement en vue d'acquérir un maximum 1,5 million de ses propres actions, soit l'équivalent d'environ 0,70% de son capital, sur une période allant du 20 novembre 2025 au 13 mai 2026, c'est-à-dire la date de la prochaine AG.
Dans son communiqué, le groupe précise que ces actions seront principalement destinées à couvrir la distribution d'actions dans le cadre de programmes de performance actuellement en place ou à venir.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
