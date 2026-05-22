Dans un communiqué de presse, à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, le numéro un mondial de la communication extérieure a présenté un premier bilan "prometteur" de l'expérimentation de végétalisation de 19 mobiliers urbains.
Intégrés dans une stratégie globale de continuité écologique entre parcs et espaces arborés, les espaces végétalisés par JCDecaux se transforment en micro-écosystèmes occupés par une grande diversité d'essences végétales, d'insectes et d'oiseaux. Cette initiative démontre son efficacité face à la fragilisation de la biodiversité urbaine. Depuis 2024, les nidifications se répètent et augmentent chaque année dans les 17 nichoirs du parcours. Entre avril et mai 2026, 8 nichoirs ont été occupés par des mésanges charbonnières ou par des mésanges bleues qui ont donné naissance à une vingtaine d'oisillons.
Les espaces végétalisés par de nombreuses essences nectarifères sélectionnées par une équipe d'écologues attirent une grande diversité d'insectes dont 11 espèces pollinisatrices identifiées (abeilles domestiques, bourdons, papillons, etc.). Cette fréquentation confirme l'attractivité écologique des dispositifs et la qualité des aménagements qui se transforment en véritables refuges pour la biodiversité.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,7% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 636 625 faces publicitaires commercialisées à fin 2025), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 154 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2025, le groupe commercialise 374 718 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,5% ; n° 1 européen) : 94 562 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,7%), Royaume-Uni (10,6%), Europe (30,1%), Asie-Pacifique (20,5%), Amérique du Nord (8%) et autres (14,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.