JD Health, la pharmacie sans murs qui conquiert la Chine
Dans un pays où l'accès aux soins reste souvent inégal et où la demande explose sous l'effet du vieillissement démographique et de la montée des maladies chroniques, JD Health International (HKG:6618) s'impose comme une réponse pragmatique et visionnaire. Filiale du géant du e-commerce JD.com, l'entreprise a su transformer le modèle classique de la pharmacie et de la consultation médicale en un éco-système digital complet. Elle ne se contente plus de vendre des médicaments en ligne : elle structure désormais l'une des plus vastes plateformes de santé intégrées au monde.
Publié le 25/09/2025 à 11:51 - Modifié le 25/09/2025 à 11:52