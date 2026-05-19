JD Logistics, Inc. (JDL) connaît une croissance rapide. Le chiffre d'affaires progresse sur tous les fronts et les bénéfices suivent, mais les marges restent d'une finesse extrême.

L'autorité de l'aviation civile chinoise ne se contente pas de réguler la croissance du fret aérien : elle l'orchestre.

Le régulateur de l'aviation chinoise, la Civil Aviation Administration of China (CAAC), s'emploie activement à accroître les capacités de fret aérien. Il s'appuie sur une base d'environ 16,1 millions de tonnes en 2020, avec des niveaux récents dépassant les 21,9 millions de tonnes. Bien que les autorités n'aient pas révélé de chiffres précis, le régulateur anticipe une explosion des volumes de fret au cours de la prochaine décennie, portée par l'e-commerce et les exportations.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) prévoit que le marché mondial du fret aérien atteindra environ 230 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,5 % sur la période de prévision. Ce rythme semble régulier, mais il sous-estime la mutation profonde à l'oeuvre. Aujourd'hui, les expéditeurs se soucient bien plus de la rapidité et de la fluidité de la chaîne d'approvisionnement que de la simple modicité des prix. Morale de l'histoire : il faut être à l'heure.

Les perspectives de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) en matière de transport et de logistique renforcent ce constat. Le commerce électronique transfrontalier, qui constitue désormais le segment de la demande de fret aérien à la croissance la plus rapide au monde, favorise les opérateurs disposant de leurs propres infrastructures par rapport aux simples commissionnaires de transport, car l'économie du dernier kilomètre ne peut être optimisée de l'extérieur.

JDL, la branche de logistique intégrée et de livraison express du groupe JD, se trouve directement sur la trajectoire de ce changement structurel. Au premier trimestre 2026, JD Airlines a porté sa flotte à 13 appareils et a lancé son premier service de fret par gros-porteur A330, tout en ouvrant de nouvelles routes internationales en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, notamment Wuhan-Bangkok et Chengdu-Delhi, précisément les corridors où les prévisions de trafic de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour l'Asie-Pacifique sont les plus élevées.

Une dynamique de croissance qui s'accélère

JDL a affiché une solide croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, mais l'aspect le plus intéressant réside dans la faiblesse persistante des bénéfices. Le chiffre d'affaires s'est établi à 60,6 milliards de CNY, en hausse de 29 % sur un an par rapport aux 47 milliards de CNY, tandis que le bénéfice net a atteint 864,6 millions de CNY, progressant de 41,6 % sur un an contre 610,6 millions de CNY.

Le bond du chiffre d'affaires semble reposer sur une base large plutôt que sur un événement ponctuel. Les revenus issus des clients de la chaîne d'approvisionnement intégrée ont augmenté de 25,9 % sur un an pour atteindre 29,2 milliards de CNY. Le segment 'autres clients' (express, fret, livraison à la demande) a grimpé à 31,4 milliards de CNY, soit une hausse de 32 % sur un an, ce qui suggère que JDL mise davantage sur les livraisons à haute fréquence que sur les seuls contrats d'entreprise.

La croissance des bénéfices surpasse celle du chiffre d'affaires, ce qui semble positif jusqu'à ce que l'on examine la base de calcul. Une augmentation d'environ 40 % des résultats se traduit par moins de 300 millions de CNY de bénéfice net supplémentaire, et la marge reste bloquée autour de 1,7 %, contre 1,6 % au premier trimestre 2025. C'est une marge de manoeuvre dérisoire pour une entreprise de logistique confrontée à la hausse des coûts de main-d'oeuvre et de sous-traitance, qui ont tous deux progressé de plus de 30 % sur un an.

Ainsi, JDL gagne certes en envergure et légèrement en efficacité, aidée par l'automatisation et les économies d'échelle. Mais il s'agit toujours d'une activité de volume aux marges infimes. Le test consistera à déterminer si le groupe peut porter sa marge nette significativement au-dessus de 2 % sans ralentir la machine.

Optimisme, mais prudence

JDL a délivré un rendement de 18,7 % au cours de l'année écoulée, ce qui est honorable mais ne se reflète pas pleinement dans le cours. L'action s'échange à 12,1 CNY, restant bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 16,8 CNY, ce qui suggère que les investisseurs ne sont pas prêts à surenchérir malgré la progression.

Cette hésitation se manifeste également dans la valorisation : le titre se négocie à 7,8 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, contre une moyenne sur trois ans de 10,6 fois, une décote manifeste liée aux interrogations sur la régularité plutôt que sur la croissance.

Les analystes sont quasi unanimes : 18 sur 19 recommandent l'achat, avec un objectif de cours de 16 CNY suggérant un potentiel de hausse de 33,4 %. Mais ce potentiel reflète surtout le fait que l'action s'échange sous sa valorisation habituelle. Les investisseurs ne l'ignorent pas ; ils attendent des bénéfices plus stables avant d'attribuer un multiple plus élevé.

Avancer avec précaution

JDL gagne la course aux volumes, et l'essor de la logistique en Chine lui offre de réelles perspectives. Cependant, le volume sans marge constitue une base fragile. La hausse des coûts salariaux, la dépendance croissante à la sous-traitance et l'intensification de la concurrence de rivaux domestiques bien financés menacent d'entamer les gains d'efficacité réalisés jusqu'ici grâce à l'automatisation. Si l'on ajoute l'exposition au risque de change et les frictions géopolitiques sur ses routes internationales, les risques sont déjà présents dans le système. L'histoire est séduisante, mais la démonstration du modèle n'est pas encore achevée.