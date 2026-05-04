Jeanine Pirro renonce à faire appel dans l'enquête visant Jerome Powell

La procureure fédérale abandonne la voie d'un recours judiciaire dans le dossier visant le président de la Réserve fédérale, sans pour autant clore définitivement l'affaire.

Jeanine Pirro a renoncé à faire appel des décisions judiciaires ayant bloqué certains volets de son enquête pénale visant la Réserve fédérale et son président Jerome Powell. En demandant l'annulation de ses propres démarches, la procureure abandonne de fait la perspective d'un recours devant une juridiction supérieure. Cette décision intervient après que le juge James Boasberg a invalidé les assignations, estimant les preuves insuffisantes et évoquant des indices de pression politique liée aux taux d'intérêt.



L'enquête portait notamment sur des dépassements de coûts liés à la rénovation du siège de la Fed et sur des déclarations de Jerome Powell devant le Congrès. Malgré ce recul judiciaire, l'abandon de l'appel ne met pas fin aux incertitudes entourant le dossier. Jerome Powell a indiqué qu'il resterait membre du conseil des gouverneurs au-delà de la fin de son mandat, dans l'attente d'une clarification complète de la situation.



Jeanine Pirro a toutefois affirmé poursuivre ses efforts pour contester ce qu'elle considère comme une décision illégale, tout en laissant ouverte la possibilité de relancer l'enquête. Cette option pourrait dépendre notamment des conclusions d'un rapport de l'inspecteur général de la Fed. Les experts juridiques soulignent que la demande d'annulation des décisions reste incertaine, prolongeant ainsi les interrogations autour de l'issue de cette affaire.