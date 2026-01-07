Jeep France maintient sa dynamique commerciale en franchissant le cap des 10 000 immatriculations en 2025

Le constructeur américain confirme sa solidité sur le marché français en stabilisant ses volumes de ventes pour la deuxième année consécutive, soutenu par le succès de son modèle compact et une percée notable dans le segment des flottes d'entreprises.

Pour la seconde fois de son histoire, Jeep (marque du groupe Stellantis) a dépassé le seuil symbolique des 10 000 immatriculations en France, incluant les Véhicules Particuliers (VP) et les Véhicules Utilitaires Légers (VUL), avec un total précis de 10 005 unités en 2025.



Cette performance repose essentiellement sur le modèle Avenger, qui détient une part de marché de 0,43% sur le segment des véhicules particuliers, dont près d'un tiers (32,6%) en motorisation entièrement électrique.



Le canal des ventes aux entreprises (B2B) affiche également une progression par rapport à l'exercice précédent.



"L'objectif de 2025 était de nous inscrire dans la durée" après les records de 2024, a souligné Tarik Yaou, directeur de Jeep France.

Pour l'exercice 2026, la marque mise sur le renouvellement de la Compass, désormais disponible en versions hybride et électrique, pour soutenir sa croissance.



Le titre Stellantis cède actuellement 1,4% à Milan.