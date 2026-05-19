Jeff England nommé à la tête de l'approvisionnement chez Target
Le groupe de distribution à prix réduits Target annonce l'arrivée de Jeff England en tant que vice-président exécutif, directeur mondial de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, à compter du 31 mai.
Placé sous l'autorité directe de Lisa Roath, directrice des opérations de Target, il sera responsable d'accélérer les plans de chaîne d'approvisionnement du groupe afin d'améliorer son expérience d'achat.
Jeff England occupait précédemment le poste de directeur de la chaîne d'approvisionnement de QXO, où il a "amélioré la disponibilité des stocks, réduit les coûts de transport et renforcé l'excellence opérationnelle".
Dans ses nouvelles fonctions chez Target, il succédera à Gretchen McCarthy, actuelle directrice de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, qui passera à un rôle de conseillère stratégique d'ici au mois d'août.
Target Corporation est spécialisé dans la grande distribution. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits alimentaires et boissons (22,4%) ;
- produits ménagers (17,5%) ;
- meubles et articles de décoration (15,7%) ;
- vêtements et accessoires (15,5%) ;
- produits durables (14,8%) : produits électroniques, jeux vidéo et consoles, articles de sport et jouets, produits de divertissement et articles de voyage ;
- produits de beauté (12,4%) ;
- autres (1,7%).
Au 30 janvier 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 978 magasins implantés aux Etats-Unis (dont 1 526 détenus en propre), et par le biais d'Internet.
La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.