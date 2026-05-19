Jeff England nommé à la tête de l'approvisionnement chez Target

Le groupe de distribution à prix réduits Target annonce l'arrivée de Jeff England en tant que vice-président exécutif, directeur mondial de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, à compter du 31 mai.

Placé sous l'autorité directe de Lisa Roath, directrice des opérations de Target, il sera responsable d'accélérer les plans de chaîne d'approvisionnement du groupe afin d'améliorer son expérience d'achat.



Jeff England occupait précédemment le poste de directeur de la chaîne d'approvisionnement de QXO, où il a "amélioré la disponibilité des stocks, réduit les coûts de transport et renforcé l'excellence opérationnelle".



Dans ses nouvelles fonctions chez Target, il succédera à Gretchen McCarthy, actuelle directrice de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, qui passera à un rôle de conseillère stratégique d'ici au mois d'août.