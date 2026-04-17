Jefferies à l'achat sur ABN Amro avant les trimestriels
Jefferies réaffirme son conseil "achat" et son objectif de cours de 38 EUR sur ABN Amro, estimant que le groupe "devrait offrir un 1er trimestre solide, avec la banque de détail aux Pays-Bas à nouveau comme principal moteur des bénéfices".
Le broker voit une croissance des revenus nets d'intérêt et des coûts restant bien contrôlés malgré des charges de restructuration. "Bien que les risques liés à l'Iran puissent attirer l'attention, nous voyons toujours un CoR inférieur aux objectifs", ajoute-t-il.
Jefferies met aussi en avant le capital, avec un excédent de capitaux représentant environ 5% de la capitalisation boursière d'ABN Amro et qui devrait, selon lui, se renforcer encore davantage au 1er trimestre (dont les résultats sont attendus le 13 mai).
ABN AMRO Bank N.V. figure parmi les principaux groupes bancaires néerlandais. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque commerciale et de détail (51%) ;
- banque d'entreprise (33,4%) ;
- gestion de fortune (14,2%) ;
- autres (1,4%).
A fin 2025, le groupe gère 264,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 255,8 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Pays-Bas (90,8%), Europe (6,1%), Etats-Unis (1,6%), Asie (0,9%) et autres (0,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.