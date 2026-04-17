Jefferies à l'achat sur ABN Amro avant les trimestriels

Jefferies réaffirme son conseil "achat" et son objectif de cours de 38 EUR sur ABN Amro, estimant que le groupe "devrait offrir un 1er trimestre solide, avec la banque de détail aux Pays-Bas à nouveau comme principal moteur des bénéfices".

Le broker voit une croissance des revenus nets d'intérêt et des coûts restant bien contrôlés malgré des charges de restructuration. "Bien que les risques liés à l'Iran puissent attirer l'attention, nous voyons toujours un CoR inférieur aux objectifs", ajoute-t-il.



Jefferies met aussi en avant le capital, avec un excédent de capitaux représentant environ 5% de la capitalisation boursière d'ABN Amro et qui devrait, selon lui, se renforcer encore davantage au 1er trimestre (dont les résultats sont attendus le 13 mai).