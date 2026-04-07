Jefferies abaisse sa cible de cours sur le titre Nexans

Nexans s'affiche en léger repli (-0,17%, à 118 euros) après une note de Jefferies dans laquelle les analystes ont abaissé leur objectif de cours sur le titre, tout en maintenant une recommandation à conserver.

La banque d'affaires américaine est restée à conserver sur l'action du fabricant de câbles et solutions associées, mais a diminué sa cible de cours de 136 à 132 euros.



Elle table pourtant sur un début d'année satisfaisant pour la société, notamment sur une croissance organique de 5,5% pour le segment Electrification, une utilisation élevée dans la Transmission, une forte dynamique dans les Réseaux et une certaine reprise dans le segment Connect. La croissance au niveau du groupe est toutefois fortement diluée en raison du déclin de l'activité Métallurgie post-tarifs douaniers.



Jefferies a abaissé ses prévisions d'Ebitda, principalement en raison de marges plus faibles dans l'activité Connect, ce qui compense la légère progression dans les Réseaux et la Transmission.