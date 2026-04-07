Jefferies abaisse sa cible de cours sur le titre Nexans
Nexans s'affiche en léger repli (-0,17%, à 118 euros) après une note de Jefferies dans laquelle les analystes ont abaissé leur objectif de cours sur le titre, tout en maintenant une recommandation à conserver.
La banque d'affaires américaine est restée à conserver sur l'action du fabricant de câbles et solutions associées, mais a diminué sa cible de cours de 136 à 132 euros.
Elle table pourtant sur un début d'année satisfaisant pour la société, notamment sur une croissance organique de 5,5% pour le segment Electrification, une utilisation élevée dans la Transmission, une forte dynamique dans les Réseaux et une certaine reprise dans le segment Connect. La croissance au niveau du groupe est toutefois fortement diluée en raison du déclin de l'activité Métallurgie post-tarifs douaniers.
Jefferies a abaissé ses prévisions d'Ebitda, principalement en raison de marges plus faibles dans l'activité Connect, ce qui compense la légère progression dans les Réseaux et la Transmission.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 25 700 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un CA de 7,8 MdsEUR.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.