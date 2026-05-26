Jefferies abaisse sa cible sur Northrop Grumman

L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le spécialiste de la défense tout en abaissant son objectif de cours de 660 à 620 USD.

Selon Jefferies, l'accord conclu avec l'US Air Force sur le programme B-21 prévoit une hausse de 25% des cadences de production, susceptible d'ajouter plus de 500 MEUR aux ventes 2027 du groupe.

La note souligne toutefois que l'exposition de Northrop Grumman aux missiles et armements reste limitée à environ 10% des revenus, contre près de 15% en moyenne pour Lockheed Martin et RTX, ce qui pourrait peser sur la croissance organique entre 2026 et 2028.



D'après Jefferies, les investissements liés au B-21 et à l'augmentation des capacités de production devraient également maintenir les dépenses d'investissement à un niveau élevé jusqu'en 2028, pesant sur la génération de trésorerie à court terme.