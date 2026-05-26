Selon Jefferies, l'accord conclu avec l'US Air Force sur le programme B-21 prévoit une hausse de 25% des cadences de production, susceptible d'ajouter plus de 500 MEUR aux ventes 2027 du groupe. La note souligne toutefois que l'exposition de Northrop Grumman aux missiles et armements reste limitée à environ 10% des revenus, contre près de 15% en moyenne pour Lockheed Martin et RTX, ce qui pourrait peser sur la croissance organique entre 2026 et 2028.
D'après Jefferies, les investissements liés au B-21 et à l'augmentation des capacités de production devraient également maintenir les dépenses d'investissement à un niveau élevé jusqu'en 2028, pesant sur la génération de trésorerie à court terme.
Northrop Grumman Corporation figure parmi les leaders américains de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes aéronautiques (29,4%) : systèmes d'aéronefs autonomes et pilotés, véhicules spatiaux, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de commande et de contrôle, etc. ;
- systèmes de missions (28,2%) : radars, senseurs, systèmes de contrôle de trafic aérien, de communication, de surveillance, etc. Le groupe propose également des systèmes d'information et de commandement ;
- systèmes spatiaux (24,3%) ;
- systèmes de défense (18,1%) : systèmes d'armes, systèmes de gestion des combats, systèmes de missiles, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (85,7%), Europe (7,8%), Asie-Pacifique (4,6%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.