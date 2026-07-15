Jefferies maintient sa recommandation à Conserver avec un objectif de cours inchangé de 37,00 USD.
Les prévisions de Jefferies pour le deuxième trimestre demeurent globalement inchangées, tandis que ses estimations pour le second semestre sont désormais plus prudentes qu'initialement prévu.
Pour le deuxième trimestre 2026, l'analyste anticipe un chiffre d'affaires de 4,707 milliards de dollars (contre 4,722 milliards précédemment), principalement tiré par le marché des changes.
Concernant les marges, Jefferies estime la marge brute à 16,2% (-70 points de base en glissement annuel), soit le milieu de sa fourchette de prévisions.
L'analyste s'attend également à une marge de résultat d'exploitation de 2% (+30 points de base en glissement annuel), soit le point médian des prévisions, et un BPA de 0,96 USD (auparavant 0,97 $), car la société a géré ses frais généraux et administratifs grâce à une optimisation de ses fonctions support afin d'améliorer ses marges.
Pour le second semestre 2026, Jefferies adopte une approche plus prudente dans ses estimations, compte tenu de la faiblesse persistante des données Indeed et de l'ajustement en fonction des taux de change.
Par conséquent, Jefferies abaisse ses estimations de chiffre d'affaires pour le troisième et le quatrième trimestre 2026 à respectivement 4,783 milliards de dollars (contre 4,850 milliards précédemment) et 4,901 milliards de dollars (contre 4,967 milliards précédemment).
L'analyste révise à la baisse ses marges opérationnelles à 2,1% (+20 points de base sur un an) pour le troisième trimestre 2026 (contre 2,2% précédemment) et à 2,2% (+20 points de base sur un an) pour le quatrième trimestre 2026 (contre 2,4% précédemment).
Ses estimations de BPA (bénéfice par action) devraient désormais s'établir à 1,03 dollar pour le troisième trimestre 2026 et à 1,11 dollar pour le quatrième trimestre 2026, une baisse partiellement due à la diminution des marges, mais également à la légère hausse des taux d'imposition.
ManpowerGroup Inc. est une entreprise internationale spécialisée dans les solutions de gestion des ressources humaines. La société propose une gamme de solutions et de services dans ce domaine, notamment le recrutement et l'évaluation ; la mise à niveau des compétences, la reconversion professionnelle, la formation et le développement ; la gestion de carrière ; l'externalisation et le conseil en gestion des ressources humaines. Son portefeuille de services de recrutement comprend le recrutement de professionnels en CDI, en CDD et en mission, ainsi que pour des postes administratifs, industriels et dans le domaine des technologies de l'information (TI). Ces services sont fournis sous ses marques Manpower et Experis. Sa marque Talent Solutions est spécialisée dans la mise en œuvre de stratégies de gestion des ressources humaines sur mesure et de nouvelles solutions. La marque Talent Solutions comprend l’externalisation du processus de recrutement (RPO) et TAPFIN - Managed Service Provider (MSP). Les services MSP comprennent la gestion globale des programmes, le reporting et le suivi, la sélection et la gestion des fournisseurs, ainsi que la répartition des commandes.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.