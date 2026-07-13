Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 30 EUR avant la publication des résultats du deuxième trimestre.
Jefferies abaisse ses prévisions de résultat d'exploitation et le résultat net du deuxième trimestre de 10% et 9 %respectivement, du seul fait des variations de prix dans l'exploration et la production (le principal segment d'activité d'ENI).
Selon l'analyste, le deuxième facteur clé de performance sera la croissance des revenus d'investissement (notamment les coentreprises et les satellites), y compris, depuis juin, la coentreprise Searah.
"La contribution et la résilience d'ADNOC R&T par rapport à ce deuxième facteur sont au coeur de nos préoccupations" indique le bureau d'analyse.
Jefferies souligne dans son étude que l'exploration et la production (E&P) constituent de loin le principal segment d'activité d'ENI. En 2025, l'E&P a généré 90% du résultat d'exploitation de l'exercice, qui s'élevait à 8 344 millions d'euros, et au premier trimestre 2026, ce segment représentait plus de 94% du résultat d'exploitation total, qui atteignait 2 418 millions d'euros.
Jefferies intègre un fonds de roulement stable d'un trimestre à l'autre dans ses estimations. L'analyste estime que les dépenses d'investissement devraient rester similaires d'un trimestre à l'autre et supérieures à la moyenne trimestrielle, mais les prévisions pour l'exercice 2026 demeurent inchangées à environ 7 milliards d'euros.
Eni S.p.A. est une entreprise énergétique intégrée sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Elle bénéficie d'une présence significative dans les activités traditionnelles d'exploration et de production de pétrole et de gaz conventionnels, ainsi que dans la commercialisation de gaz et de GNL grâce à un vaste portefeuille d'approvisionnements. Eni S.p.A. s'engage, à travers des modèles économiques innovants, dans le développement des nouvelles énergies et des services de décarbonisation. Dans le secteur pétrolier et pétrochimique en aval, un important processus de transformation et de reconversion est en cours. Dans le cadre des activités liées à la transition énergétique, le modèle satellite d'Eni S.p.A. prévoit la création d'entités engagées dans le développement de produits et de solutions à faible empreinte carbone, capables, grâce à l'apport de capitaux spécialisés, de croître de manière autonome et financièrement indépendante, en créant ainsi de la valeur pour la société mère.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.