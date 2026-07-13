Jefferies abaisse ses prévisions de résultats du deuxième trimestre sur ENI

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 30 EUR avant la publication des résultats du deuxième trimestre.



Jefferies abaisse ses prévisions de résultat d'exploitation et le résultat net du deuxième trimestre de 10% et 9 %respectivement, du seul fait des variations de prix dans l'exploration et la production (le principal segment d'activité d'ENI).



Selon l'analyste, le deuxième facteur clé de performance sera la croissance des revenus d'investissement (notamment les coentreprises et les satellites), y compris, depuis juin, la coentreprise Searah.



"La contribution et la résilience d'ADNOC R&T par rapport à ce deuxième facteur sont au coeur de nos préoccupations" indique le bureau d'analyse.



Jefferies souligne dans son étude que l'exploration et la production (E&P) constituent de loin le principal segment d'activité d'ENI. En 2025, l'E&P a généré 90% du résultat d'exploitation de l'exercice, qui s'élevait à 8 344 millions d'euros, et au premier trimestre 2026, ce segment représentait plus de 94% du résultat d'exploitation total, qui atteignait 2 418 millions d'euros.



Jefferies intègre un fonds de roulement stable d'un trimestre à l'autre dans ses estimations. L'analyste estime que les dépenses d'investissement devraient rester similaires d'un trimestre à l'autre et supérieures à la moyenne trimestrielle, mais les prévisions pour l'exercice 2026 demeurent inchangées à environ 7 milliards d'euros.