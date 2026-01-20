Jefferies abaisse son conseil et sa cible sur Philip Morris

Jefferies dégrade son conseil sur le titre Philip Morris (PM), passant de "acheter" à "conserver", avec un objectif de cours abaissé de 220$ à 180$.

Le bureau d'études justifie cette décision par un ralentissement de la croissance des sachets de nicotine aux États-Unis, notant que Philip Morris fait face à une concurrence accrue de la part de BAT qui a capté environ "2/3 de la croissance de la catégorie" à la fin de l'année 2025.



La note indique également que l'intensification de la concurrence au Japon, où Japan Tobacco gagne des parts de marché avec son dispositif Ploom AURA, pèse sur les perspectives de croissance du segment du tabac chauffé pour 2026.



"Nous voyons un potentiel de revalorisation limité en 2026 pour PM", estime le broker, car les deux catégories qui soutenaient jusqu'alors le multiple de valorisation du groupe montrent des signes de faiblesse face à l'innovation des concurrents. Par conséquent, le bureau d'analyses a réduit ses prévisions de bénéfice par action ajusté à 8,24 $ pour l'exercice 2026 (vs 8,41 $ précédemment).