Jefferies dégrade sa recommandation sur le titre de " Achat " à " Conserver " et abaisse son objectif de cours de 14 EUR à 8,3 EUR.
L'analyste estime que la reprise des ventes et des marges s'essouffle.
"Les résultats du 3ème trimestre 2025 et les prévisions pour le 4ème trimestre d'ams OSRAM indiquent une stabilisation des tendances du chiffre d'affaires et des bénéfices aux niveaux actuels" souligne l'analyste dans son étude.
Jefferies précise que les améliorations du bilan actuellement mises en oeuvre, notamment la cession d'activités pour plus de 500 millions d'euros, sont déjà intégrées aux valorisations actuelles.
"Une nouvelle hausse nécessiterait, selon nous, une accélération du cycle automobile/industriel" rajoute l'analyste en conclusion.
ams Osram AG est une société autrichienne spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs et de lampes. La société exerce ses activités dans les secteurs des semi-conducteurs et des lampes et systèmes (L&S). Le segment des semi-conducteurs comprend des produits et des solutions à base de semi-conducteurs pour les clients des marchés finaux de l'automobile, de la consommation, de l'industrie et de la technologie médicale. Son marché automobile comprend des solutions LED (Light-emitting diode) différenciées pour les phares et autres éclairages avant, l'éclairage extérieur et l'éclairage ambiant intérieur des véhicules. En outre, l'unité commerciale de la société, Opto Semiconductors (OS), est spécialisée dans les technologies d'émission (DEL et diodes laser), tandis que CMOS Sensors and ASICs (CSA) est spécialisée dans les capteurs et les circuits intégrés à signaux mixtes analogiques. Le segment L&S comprend les lampes et les systèmes d'éclairage et se concentre sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie. L'activité automobile de L&S comprend principalement des lampes halogènes, au xénon et de signalisation traditionnelles pour les véhicules, des lampes et des modules à base de LED et des systèmes d'éclairage de rattrapage.
