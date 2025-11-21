Jefferies dégrade sa recommandation sur le titre de " Achat " à " Conserver " et abaisse son objectif de cours de 14 EUR à 8,3 EUR.

L'analyste estime que la reprise des ventes et des marges s'essouffle.

"Les résultats du 3ème trimestre 2025 et les prévisions pour le 4ème trimestre d'ams OSRAM indiquent une stabilisation des tendances du chiffre d'affaires et des bénéfices aux niveaux actuels" souligne l'analyste dans son étude.

Jefferies précise que les améliorations du bilan actuellement mises en oeuvre, notamment la cession d'activités pour plus de 500 millions d'euros, sont déjà intégrées aux valorisations actuelles.

"Une nouvelle hausse nécessiterait, selon nous, une accélération du cycle automobile/industriel" rajoute l'analyste en conclusion.