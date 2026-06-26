Jefferies abaisse son conseil sur Accor, le titre se contracte
L'analyste dégrade ce matin sa note sur le titre, passant de "achat" à "conserver", tout en ramenant son objectif de cours de 55 à 52 euros. Le marché réagit : le titre cède 2% en fin de matinée à Paris.
Selon Jefferies, la reprise rapide attendue au Moyen-Orient, qui représente environ 12% des revenus des chambres du groupe, devrait soutenir les résultats, mais ce scénario est désormais largement intégré dans les attentes du marché.
L'analyste, Simon Lechipre, juge en conséquence que le potentiel de revalorisation du titre est limité et réduit ses prévisions de bénéfice d'environ 4%, désormais inférieures d'environ 3% au consensus.
La note pointe aussi des performances décevantes de la division Management & Franchise, coeur de l'activité d'Accor. Malgré un RevPAR (Revenu par chambre disponible) supérieur aux objectifs, cette dynamique ne s'est pas traduite par une croissance des commissions ni par un levier opérationnel suffisant.
Jefferies souligne aussi que le développement de l'activité Luxury & Lifestyle reste en retrait des ambitions du groupe et que la rentabilité de la division Premium, Midscale & Economy continue de s'éroder.
Enfin, le bureau d'études estime que le profil de risque d'Accor demeure plus élevé que celui de ses principaux concurrents, en raison notamment de son exposition géographique au Moyen-Orient et d'une exécution opérationnelle jugée moins régulière. Il anticipe une croissance de l'EBITDA de près de 5% en 2026 et de 9% en 2027, soit un rythme légèrement inférieur aux objectifs de moyen terme du groupe.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.