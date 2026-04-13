Jefferies abaisse son objectif de cours après l'intervention du nouveau DG de Sodexo

Jefferies réitère sa recommandation d'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 50 E (contre 55 E) après la publication des résultats et l'intervention de Thierry Delaporte.



"Le DG, Thierry Delaporte, a dressé un bilan sans détour, mettant en lumière les principaux facteurs de sous-performance, notamment le sous-investissement, les difficultés d'exécution et la culture de la performance" indique Jefferies dans son étude du jour.



L'analyste souligne que les actions mises en oeuvre visent à simplifier l'organisation, à recentrer les priorités sur la croissance et les clients, et à renforcer le processus de performance.



"Les prochaines étapes seront consacrées au déploiement des priorités stratégiques, à la mise en place de la nouvelle organisation et à la poursuite des investissements".



Jefferies estime que l'évaluation du nouveau DG est sans équivoque, et les premières actions et priorités constituent des premiers pas crédibles.



Selon l'analyste, la clarification de la stratégie lors de la prochaine réunion du DG (16 juillet), suivie d'une stabilisation potentielle des performances commerciales et de premiers signes d'amélioration au second semestre 2026, constitueraient les prochains catalyseurs.



"L'action se négocie avec un PER de 12,4x pour l'exercice 2026 et de 11,9x pour l'exercice 2028, reflétant la faiblesse des résultats due à un chiffre d'affaires atone, à des opérations de grande envergure et à des investissements importants. Ce PER devrait ensuite chuter à 9,9x pour l'exercice 2028. À titre de comparaison, la valorisation historique moyenne de l'entreprise se situe autour de 13x, tandis que le PER de Compass pour les exercices 2026 et 2027 s'établit respectivement à 18,6x et 16,8x" explique Jefferies en conclusion.