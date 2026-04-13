Jefferies réitère sa recommandation d'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 50 E (contre 55 E) après la publication des résultats et l'intervention de Thierry Delaporte.
"Le DG, Thierry Delaporte, a dressé un bilan sans détour, mettant en lumière les principaux facteurs de sous-performance, notamment le sous-investissement, les difficultés d'exécution et la culture de la performance" indique Jefferies dans son étude du jour.
L'analyste souligne que les actions mises en oeuvre visent à simplifier l'organisation, à recentrer les priorités sur la croissance et les clients, et à renforcer le processus de performance.
"Les prochaines étapes seront consacrées au déploiement des priorités stratégiques, à la mise en place de la nouvelle organisation et à la poursuite des investissements".
Jefferies estime que l'évaluation du nouveau DG est sans équivoque, et les premières actions et priorités constituent des premiers pas crédibles.
Selon l'analyste, la clarification de la stratégie lors de la prochaine réunion du DG (16 juillet), suivie d'une stabilisation potentielle des performances commerciales et de premiers signes d'amélioration au second semestre 2026, constitueraient les prochains catalyseurs.
"L'action se négocie avec un PER de 12,4x pour l'exercice 2026 et de 11,9x pour l'exercice 2028, reflétant la faiblesse des résultats due à un chiffre d'affaires atone, à des opérations de grande envergure et à des investissements importants. Ce PER devrait ensuite chuter à 9,9x pour l'exercice 2028. À titre de comparaison, la valorisation historique moyenne de l'entreprise se situe autour de 13x, tandis que le PER de Compass pour les exercices 2026 et 2027 s'établit respectivement à 18,6x et 16,8x" explique Jefferies en conclusion.
Thierry Delaporte is the founder of Life Project 4 Youth. Mr. Delaporte is Chief Executive Officer at Sodexo, Inc. since 2025. Mr. Delaporte is Group Chief Executive Officer at Sodexo SA since 2025. Mr. Delaporte is Chairman at Capgemini México S de RL de CV since 2017. Mr. Delaporte is Chairman at Idean Entreprises, Inc. since 2017. Mr. Delaporte is Independent Director at Compagnie de Saint-Gobain SA since 2022. Mr. Delaporte is Director at Liquidhub Analytics Pvt Ltd. since 2018. Mr. Delaporte is Director at Liquidhub India Pvt Ltd. since 2018. Mr. Delaporte is Director at Liquidhub. Spz O O since 2018. Mr. Delaporte is Independent Director at Edenred SE since 2025. Mr. Delaporte was CEO, Executive Director & Managing Director at Wipro Ltd. from 2020 to 2024. Mr. Delaporte was Chairman at LiquidHub, Inc. Mr. Delaporte was Non-Executive Director at Capgemini Technology Services India Ltd. Mr. Delaporte was Director at Zacatii Consulting, Inc. Mr. Delaporte was Director at Capgemini España SL. Mr. Delaporte was Director at Capgemini Brasil Serviços Consultoria Informática Ltda. Mr. Delaporte was Director at Capgemini Canada, Inc. Mr. Delaporte was Director at CapGemini Asia Pacific Pte Ltd. Mr. Delaporte was Director at Capgemini Hong Kong Ltd. Mr. Delaporte was Director at Capgemini (Hangzhou) Co. Ltd. Mr. Delaporte was Director at Annik, Inc. Mr. Delaporte was Director at Capgemini Saudi Ltd. Mr. Delaporte was Director at Capgemini Malaysia Sdn. Bhd. Mr. Delaporte was Director at Capgemini Solutions Canada, Inc. Mr. Delaporte was Co-Chief Operating Officer at Capgemini SE. Mr. Delaporte was Chief Financial Officer at Capgemini US LLC. Mr. Delaporte was Senior Auditor at Arthur Andersen (UK). Mr. Delaporte was Senior Auditor at Arthur Andersen & Co. SAS. Mr. Delaporte graduated from Sciences Po. Mr. Delaporte graduated from Sorbonne Université.
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement de courriers, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion des installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (47,4%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24,3%), écoles et universités (18,7%) et divertissements (9,6% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Amérique du Nord (46,4%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique-Amérique latine (17,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.