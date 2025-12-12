Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse légèrement son objectif de cours à 1 050 $.

Costco a publié des résultats solides pour le premier trimestre, avec un chiffre d'affaires net en hausse de 8,2 % et des ventes à magasins comparables en hausse de 6,4 %, grâce à un engagement numérique fort.

L'analyste estime que les initiatives numériques et l'intégration de l'IA améliorent l'expérience des membres et l'efficacité opérationnelle.

"En conséquence, nous abaissons légèrement notre PT à 1 050 $, sur la base d'un multiple inférieur, mais nous continuons à penser que Costco devrait connaître une dynamique soutenue à moyen et long terme" indique le bureau d'analyse.