Costco Wholesale Corporation est spécialisé dans la distribution de produits et de services à prix réduits (produits alimentaires, équipements sportifs et domestiques, livres, jouets, bijoux, télévisions, appareils photo, services de développement de photos, d'impression, etc.). L'activité du groupe est assurée au travers d'un réseau d'entrepôts accessibles aux personnes et aux entreprises ayant souscrit un abonnement. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de produits (98,1%) ; - ventes d'abonnements (1,9%). Au 01/09/2024, Costco Wholesale Corporation dispose d'un réseau de 890 entrepôts implantés aux Etats-Unis et à Porto Rico (614), au Canada (108), au Mexique (40), au Japon (35), au Royaume-Uni (29), en Corée (19), en Australie (15), à Taiwan (14), en Chine (7), en Espagne (4), en France (2), en Suède, en Nouvelle Zélande et en Islande. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (72,4%), Canada (13,7%) et autres (13,9%).