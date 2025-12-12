Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse légèrement son objectif de cours à 1 050 $.
Costco a publié des résultats solides pour le premier trimestre, avec un chiffre d'affaires net en hausse de 8,2 % et des ventes à magasins comparables en hausse de 6,4 %, grâce à un engagement numérique fort.
L'analyste estime que les initiatives numériques et l'intégration de l'IA améliorent l'expérience des membres et l'efficacité opérationnelle.
"En conséquence, nous abaissons légèrement notre PT à 1 050 $, sur la base d'un multiple inférieur, mais nous continuons à penser que Costco devrait connaître une dynamique soutenue à moyen et long terme" indique le bureau d'analyse.
Costco Wholesale Corporation est spécialisé dans la distribution de produits et de services à prix réduits (produits alimentaires, équipements sportifs et domestiques, livres, jouets, bijoux, télévisions, appareils photo, services de développement de photos, d'impression, etc.). L'activité du groupe est assurée au travers d'un réseau d'entrepôts accessibles aux personnes et aux entreprises ayant souscrit un abonnement. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (98,1%) ;
- ventes d'abonnements (1,9%).
Au 01/09/2024, Costco Wholesale Corporation dispose d'un réseau de 890 entrepôts implantés aux Etats-Unis et à Porto Rico (614), au Canada (108), au Mexique (40), au Japon (35), au Royaume-Uni (29), en Corée (19), en Australie (15), à Taiwan (14), en Chine (7), en Espagne (4), en France (2), en Suède, en Nouvelle Zélande et en Islande.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (72,4%), Canada (13,7%) et autres (13,9%).
